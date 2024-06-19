Захарова: ядерные консультации США и Южной Кореи провоцируют эскалацию

В октябре 2023 г. США, Южная Корея и Япония впервые провели учения близ Корейского полуострова, целью которых было названо расширение возможностей реагирования трех стран на растущие ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи. До этого в том же месяце стороны впервые за семь лет провели совместные учения по перехвату целей в море в водах к югу от Корейского полуострова.