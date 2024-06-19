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Захарова: ядерные консультации США и Южной Кореи провоцируют эскалацию

Ведомости

Ядерные консультации США и Южной Кореи провоцируют эскалацию на Корейском полуострове, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все это является еще одним доказательством той самой агрессивной политики Вашингтона на Корейском полуострове и провоцирует дальнейшую эскалацию напряженности и подрывает мир и стабильность», – подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что отработка сценариев вооруженного конфликта с применением ядерного оружия толкает регион на грань ядерной катастрофы. По ее словам, Вашингтон хочет и мечтает об этом. Для США было бы прекрасно ввести в состояние абсолютного хаоса еще один регион и превратить Корейский полуостров в Ближний Восток - 2, отметила официальный представитель российского МИДа.

25 мая заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир предупредил, что Северная Корея готова принять меры в отношении США и Южной Кореи в ответ на провокационные действия, которые угрожают суверенитету страны.

В апреле Южная Корея и США провели совместные учения по борьбе с атаками Северной Кореи, создающими помехи в работе GPS. В марте страны провели совместные боевые учения в условиях города.

В октябре 2023 г. США, Южная Корея и Япония впервые провели учения близ Корейского полуострова, целью которых было названо расширение возможностей реагирования трех стран на растущие ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи. До этого в том же месяце стороны впервые за семь лет провели совместные учения по перехвату целей в море в водах к югу от Корейского полуострова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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