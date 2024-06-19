Захарова: ядерные консультации США и Южной Кореи провоцируют эскалацию
Ядерные консультации США и Южной Кореи провоцируют эскалацию на Корейском полуострове, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все это является еще одним доказательством той самой агрессивной политики Вашингтона на Корейском полуострове и провоцирует дальнейшую эскалацию напряженности и подрывает мир и стабильность», – подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что отработка сценариев вооруженного конфликта с применением ядерного оружия толкает регион на грань ядерной катастрофы. По ее словам, Вашингтон хочет и мечтает об этом. Для США было бы прекрасно ввести в состояние абсолютного хаоса еще один регион и превратить Корейский полуостров в Ближний Восток - 2, отметила официальный представитель российского МИДа.
25 мая заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир предупредил, что Северная Корея готова принять меры в отношении США и Южной Кореи в ответ на провокационные действия, которые угрожают суверенитету страны.
В октябре 2023 г. США, Южная Корея и Япония впервые провели учения близ Корейского полуострова, целью которых было названо расширение возможностей реагирования трех стран на растущие ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи. До этого в том же месяце стороны впервые за семь лет провели совместные учения по перехвату целей в море в водах к югу от Корейского полуострова.