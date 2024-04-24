Южная Корея и США провели учения по борьбе с помехами для GPS со стороны КНДР

В апреле в Южной Корее проходят ежегодные учения Korea Flying Training (KFT). В КНДР сочли их провокационными, отметив, что каждый день военные Южной Кореи и США совершают около 100 вылетов. В ответ на эти действия Северная Корея 23 апреля провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, в которых были задействованы батареи сверхкрупных реактивных орудий 600-мм калибра. Руководил маневрами лидер КНДР Ким Чен Ын.