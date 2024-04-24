Южная Корея и США провели учения по борьбе с помехами для GPS со стороны КНДР
Южная Корея и США провели совместные учения по борьбе с атаками Северной Кореи, создающими помехи в работе GPS. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на ВВС республики.
В маневрах приняли участие эскадрилья космических операций ВВС Кореи и космические силы США. В ходе учений военные отработали сценарий сдерживания помех спутниковой связи из-за потенциальных действий КНДР и повышения точности GPS. Используя данные военных спутников США, войска передали координаты целей, которые могли создавать помехи. Это позволило истребителям точно нацелиться на источники помех.
Южная Корея и США в рамках учений также обсудили возможность использования южнокорейских разведывательных спутников в осуществляемых и планируемых миссиях.
В апреле в Южной Корее проходят ежегодные учения Korea Flying Training (KFT). В КНДР сочли их провокационными, отметив, что каждый день военные Южной Кореи и США совершают около 100 вылетов. В ответ на эти действия Северная Корея 23 апреля провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, в которых были задействованы батареи сверхкрупных реактивных орудий 600-мм калибра. Руководил маневрами лидер КНДР Ким Чен Ын.