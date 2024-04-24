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Южная Корея и США провели учения по борьбе с помехами для GPS со стороны КНДР

Ведомости

Южная Корея и США провели совместные учения по борьбе с атаками Северной Кореи, создающими помехи в работе GPS. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на ВВС республики.

В маневрах приняли участие эскадрилья космических операций ВВС Кореи и космические силы США. В ходе учений военные отработали сценарий сдерживания помех спутниковой связи из-за потенциальных действий КНДР и повышения точности GPS. Используя данные военных спутников США, войска передали координаты целей, которые могли создавать помехи. Это позволило истребителям точно нацелиться на источники помех.

Южная Корея и США в рамках учений также обсудили возможность использования южнокорейских разведывательных спутников в осуществляемых и планируемых миссиях.

В апреле в Южной Корее проходят ежегодные учения Korea Flying Training (KFT). В КНДР сочли их провокационными, отметив, что каждый день военные Южной Кореи и США совершают около 100 вылетов. В ответ на эти действия Северная Корея 23 апреля провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, в которых были задействованы батареи сверхкрупных реактивных орудий 600-мм калибра. Руководил маневрами лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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