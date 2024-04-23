В КНДР прошли учения по нанесению условного ядерного контрудара
Северная Корея провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара. Об этом сообщило Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Мероприятия прошли 22 апреля, в них были задействованы батареи сверхкрупных реактивных орудий 600-мм калибра. Целью учений была демонстрация надежности и превосходства, мощи ядерных вооруженных сил КНДР, говорится в сообщении. Руководил учениями лидер КНДР Ким Чен Ын.
В ходе мероприятий северокорейские военные отработали порядок перехода подразделений к готовности к нанесению ядерного контрудара. В частности, были произведены выстрелы снарядами сверхкрупного реактивного орудия с имитированной ядерной боеголовкой. Уточняется, что военные поразили «цель-остров» на расстоянии 352 км.
ЦТАК пишет, что учения в КНДР произошли в ответ на действия США и Южной Кореи. По данным агентства, с 12 по 26 апреля на авиабазе «Кунсан» проходят совместные учения ВВС стран, в которых задействованы более 100 военных самолетов различных типов. Речь идет о ежегодных учениях Korea Flying Training (KFT). В КНДР сочли действия США и Южной Кореи провокационными, отметив, что в день военные совершают около 100 вылетов.
22 апреля южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Reuters писало, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ракета пролетела более 250 км при максимальной высоте полета порядка 50 км.