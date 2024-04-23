В КНДР прошли учения по нанесению условного ядерного контрудара

ЦТАК пишет, что учения в КНДР произошли в ответ на действия США и Южной Кореи. По данным агентства, с 12 по 26 апреля на авиабазе «Кунсан» проходят совместные учения ВВС стран, в которых задействованы более 100 военных самолетов различных типов. Речь идет о ежегодных учениях Korea Flying Training (KFT). В КНДР сочли действия США и Южной Кореи провокационными, отметив, что в день военные совершают около 100 вылетов.