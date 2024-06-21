Euractiv: главы МИД ЕС обсудят санкции против Грузии 24 июня
Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) 24 июня обсудят возможные ограничения против Грузии в связи с принятием грузинским правительством закона об иноагентах. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на документ в его распоряжении.
По его данным, Евросоюз рассматривает ряд мер, включая санкции в отношении руководства страны, сокращение финансовой помощи и ограничение безвизового режима. ЕС также может приостановить двусторонние визиты на высоком уровне и мероприятия в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией, заморозить переговоры и подписание двусторонних соглашений.
Отмечается, что от подобных ограничений планируется отказаться, когда закон об иноагентах будет отменен. Если его не отменят, а власти Грузии предпримут шаги в сторону «ухудшения ситуации», ЕС может ввести визовые ограничения против грузинских чиновников и дипломатов.
Источники портала уточнили, что страны сообщества согласны, что Евросоюз должен отреагировать на принятие закона об иноагентах, но будут ли приняты ответные меры, пока неясно, отмечает портал.
28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. Миллер говорил, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников. При этом в США и многих западных странах действуют законы, аналогичные тому, что приняли в Грузии.