Euractiv: главы МИД ЕС обсудят санкции против Грузии 24 июня

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. Миллер говорил, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников. При этом в США и многих западных странах действуют законы, аналогичные тому, что приняли в Грузии.