Генсек ООН Гутерриш осудил теракты в Дагестане

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, ранены – 46. Во время контртеррористической операции (КТО) ликвидированы пять боевиков. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.