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Генсек ООН Гутерриш осудил теракты в Дагестане

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил террористические акты в Дагестане, сообщается на официальном сайте организации.

«Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает воскресные террористические нападения на еврейские и христианские религиозные объекты и сотрудников сил безопасности в Республике Дагестан Российской Федерации», – сказано в сообщении. Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших, народу и правительству России, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, ранены – 46. Во время контртеррористической операции (КТО) ликвидированы пять боевиков. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что близким погибших в Дагестане будет оказана помощь. По его словам, президент России Владимир Путин получает информацию об оказании помощи пострадавшим. 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что семьям погибших при терактах выплатят по 1 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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