Генсек ООН Гутерриш осудил теракты в Дагестане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил террористические акты в Дагестане, сообщается на официальном сайте организации.
«Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает воскресные террористические нападения на еврейские и христианские религиозные объекты и сотрудников сил безопасности в Республике Дагестан Российской Федерации», – сказано в сообщении. Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших, народу и правительству России, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, ранены – 46. Во время контртеррористической операции (КТО) ликвидированы пять боевиков. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что близким погибших в Дагестане будет оказана помощь. По его словам, президент России Владимир Путин получает информацию об оказании помощи пострадавшим. 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что семьям погибших при терактах выплатят по 1 млн руб.