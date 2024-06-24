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Кремль не увидел осуждения теракта в Дагестане от недружественных стран

Соболезнования выразили лидеры стран СНГ, ШОС, дипломаты Китая и Ирана
Екатерина Дорофеева
Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Кремль не получал телеграмм соболезнования от недружественных стран после теракта в Дагестане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«От недружественных стран никаких телеграмм не было, да и слов осуждения тоже мы не слышали до сих пор», – сказал он.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин находится на связи с силовым блоком, медиками и Минздравом. Он дает все необходимые поручения, работа в таком режиме будет продолжаться.

Вечером 23 июня произошли теракты в Махачкале и Дербенте. Неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай – он более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

Соболезнования выразили лидеры стран СНГ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил России помощь в расследовании преступления. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что республика готова взаимодействовать с Россией для борьбы с терроризмом. Лидер Киргизии Садыр Жапаров поддержал усилия России по обеспечению национальной безопасности, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и стойкости семьям погибших в терактах.

Отдельную телеграмму Путину отправил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он осудил преступления и поддержал борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма. Алиев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Теракты осудили лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Рахмон назвал нападение «бесчеловечным актом насилия», а Пашинян заявил о недопустимости любого его проявления. Он попросил Путина передать слова поддержки родным и близким жертв, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.

Соболезнования выразил МИД Ирана, осудив теракты в Дагестане. Пресс-секретарь ведомства Нассер Канаани пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, подчеркнув, что Иран рассматривает терроризм любого рода как угрозу обществу и международной безопасности. МИД обратил внимание на необходимость борьбы с этой общечеловеческой угрозой.

С аналогичным заявлением выступила и официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время ежедневного брифинга. Китай осудил жестокие нападения на мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов, выразив соболезнования родственникам погибших.

На события в Дагестане также отреагировал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Он заявил, что был потрясен новостями, а также выразил соболезнования. Чжан подчеркнул, что терроризму не может быть никаких оправданий. ШОС будет добиваться полного его искоренения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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