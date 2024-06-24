Кремль не увидел осуждения теракта в Дагестане от недружественных стран

Вечером 23 июня произошли теракты в Махачкале и Дербенте. Неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай – он более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.