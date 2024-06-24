МИД Китая осудил теракты в Дагестане
Китай осуждает жестокие нападения на мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга, комментируя теракты в Дагестане.
«Китайская сторона против терактов, совершенных в какой бы то ни было форме», – сказала она (цитата по ТАСС). Мао также выразила глубокие соболезнования родственникам погибших.
Вечером 23 июня произошли теракты в Махачкале и Дербенте. Неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли более 15 полицейских, священник и охранник церкви. Муфтият Дагестана сообщал, что пострадали как минимум 25 человек.
24 июня в республике завершилась контртеррористическая операция «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), убиты пятеро боевиков. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек».