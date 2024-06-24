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Генсекретарь ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане

Ведомости

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил телеграмму с соболезнованиями министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в связи с терактами в Дагестане. Об этом сообщается на сайте объединения.

В телеграмме отмечается, что генсекретарь был потрясен известием о случившимся и этому преступлению не может быть никаких оправданий.

«Бескомпромиссная борьба с "тремя силами зла" – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом – является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, которая и далее будет настойчиво добиваться полного искоренения этих преступных явлений», - заявил генсекретарь.

Власти еще одного члена ШОС – Ирана – также прокомментировали случившееся. Официальный представитель МИД Исламской Республики Нассер Канаани осудил теракты в Дагестане, которые привели к гибели и ранениям людей. Он передал соболезнования российскому правительству и народу и заявил, что помолился за скорейшее выздоровление пострадавших. Канаани подчеркнул, что международное сообщество должно проявить решимость и предпринять усилия для борьбы с терроризм как общей угрозой.

Теракты в Махачкале и Дербенте произошли вечером 23 июня – неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли более 15 полицейских, священник и охранник церкви. Муфтият Дагестана сообщал, что пострадали как минимум 25 человек. Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в республике завершилась контртеррористическая операция «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан». По данным НАК, убиты пятеро боевиков. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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