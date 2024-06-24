Генсекретарь ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане

Теракты в Махачкале и Дербенте произошли вечером 23 июня – неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли более 15 полицейских, священник и охранник церкви. Муфтият Дагестана сообщал, что пострадали как минимум 25 человек. Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в республике завершилась контртеррористическая операция «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан». По данным НАК, убиты пятеро боевиков. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек».