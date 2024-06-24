Генсекретарь ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил телеграмму с соболезнованиями министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в связи с терактами в Дагестане. Об этом сообщается на сайте объединения.
В телеграмме отмечается, что генсекретарь был потрясен известием о случившимся и этому преступлению не может быть никаких оправданий.
«Бескомпромиссная борьба с "тремя силами зла" – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом – является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, которая и далее будет настойчиво добиваться полного искоренения этих преступных явлений», - заявил генсекретарь.
Власти еще одного члена ШОС – Ирана – также прокомментировали случившееся. Официальный представитель МИД Исламской Республики Нассер Канаани осудил теракты в Дагестане, которые привели к гибели и ранениям людей. Он передал соболезнования российскому правительству и народу и заявил, что помолился за скорейшее выздоровление пострадавших. Канаани подчеркнул, что международное сообщество должно проявить решимость и предпринять усилия для борьбы с терроризм как общей угрозой.
Теракты в Махачкале и Дербенте произошли вечером 23 июня – неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли более 15 полицейских, священник и охранник церкви. Муфтият Дагестана сообщал, что пострадали как минимум 25 человек. Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в республике завершилась контртеррористическая операция «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан». По данным НАК, убиты пятеро боевиков. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек».