Песков заявил об отсутствии диалога с Трампом по Украине
Россия не ведет диалог с экс-президентом США Дональдом Трампом по теме условий достижения мира на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время дебатов с президентом США Джо Байденом 27 июня Трамп заявил, что если победит на выборах в ноябре, то сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока в январе 2025 г. Предложение по Украине, выдвинутое президентом РФ Владимиром Путиным, американский политик назвал неприемлемым.
25 июня Reuters сообщил, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Согласно плану, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп отреагировал на план положительно. В Киеве инициативу отвергли.
В Кремле 2 июля заявили, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути этой инициативы.