Песков заявил об отсутствии диалога с Трампом по Украине

Во время дебатов с президентом США Джо Байденом 27 июня Трамп заявил, что если победит на выборах в ноябре, то сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока в январе 2025 г. Предложение по Украине, выдвинутое президентом РФ Владимиром Путиным, американский политик назвал неприемлемым.