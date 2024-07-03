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Песков заявил об отсутствии диалога с Трампом по Украине

Ведомости

Россия не ведет диалог с экс-президентом США Дональдом Трампом по теме условий достижения мира на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время дебатов с президентом США Джо Байденом 27 июня Трамп заявил, что если победит на выборах в ноябре, то сможет урегулировать украинский кризис еще до начала своего президентского срока в январе 2025 г. Предложение по Украине, выдвинутое президентом РФ Владимиром Путиным, американский политик назвал неприемлемым.

25 июня Reuters сообщил, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Согласно плану, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп отреагировал на план положительно. В Киеве инициативу отвергли.

В Кремле 2 июля заявили, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути этой инициативы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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