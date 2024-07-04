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Удар ВСУ по подстанции «Радуга» не повлиял на энергоснабжение ЗАЭС

Ведомости

Удар ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области не повлиял на энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«В ходе проверки установлено, что повреждение трансформаторов на подстанции “Радуга” не повлияло на энергоснабжение станции и оно осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Недостатков, влияющих на безопасность, также выявлено не было. Подчеркивается, что радиационная обстановка находится в норме.

3 июля ВСУ нанесли три удара по подстанции «Радуга» при помощи беспилотников. Во время атаки бригада работников ЗАЭС восстанавливала на станции потерянное электроснабжение. По данным директора ЗАЭС Юрия Черничука, пострадали девять человек.

Подстанция «Радуга» снабжает Энергодар и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС. Это не первый случай, когда ВСУ атакуют подстанцию. 21 июня в результате украинского удара по «Радуге» был поврежден трансформатор. 19 июня украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч» недалеко от ЗАЭС. В городе начались перебои с подачей электричества.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, где расположена ЗАЭС, должны быть прекращены. Он отмечал, что в городе участились атаки дронов на инфраструктуру ЗАЭС и другие электростанции, это создает угрозу в сфере безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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