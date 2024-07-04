Удар ВСУ по подстанции «Радуга» не повлиял на энергоснабжение ЗАЭС

Подстанция «Радуга» снабжает Энергодар и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС. Это не первый случай, когда ВСУ атакуют подстанцию. 21 июня в результате украинского удара по «Радуге» был поврежден трансформатор. 19 июня украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч» недалеко от ЗАЭС. В городе начались перебои с подачей электричества.