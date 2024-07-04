Удар ВСУ по подстанции «Радуга» не повлиял на энергоснабжение ЗАЭС
Удар ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области не повлиял на энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале станции.
«В ходе проверки установлено, что повреждение трансформаторов на подстанции “Радуга” не повлияло на энергоснабжение станции и оно осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Недостатков, влияющих на безопасность, также выявлено не было. Подчеркивается, что радиационная обстановка находится в норме.
3 июля ВСУ нанесли три удара по подстанции «Радуга» при помощи беспилотников. Во время атаки бригада работников ЗАЭС восстанавливала на станции потерянное электроснабжение. По данным директора ЗАЭС Юрия Черничука, пострадали девять человек.
Подстанция «Радуга» снабжает Энергодар и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС. Это не первый случай, когда ВСУ атакуют подстанцию. 21 июня в результате украинского удара по «Радуге» был поврежден трансформатор. 19 июня украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч» недалеко от ЗАЭС. В городе начались перебои с подачей электричества.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, где расположена ЗАЭС, должны быть прекращены. Он отмечал, что в городе участились атаки дронов на инфраструктуру ЗАЭС и другие электростанции, это создает угрозу в сфере безопасности.