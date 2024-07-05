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Ульянов: ВСУ впервые намеренно атаковали сотрудников ЗАЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударе по подстанции «Радуга» в Энергодаре впервые намеренно атаковали сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«По объекту нанесено три удара дронами-камикадзе. В результате нападения пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Это первый случай, когда сотрудников станции сделали объектом атаки преднамеренно», – отметил дипломат.

Он напомнил, что сотрудники ЗАЭС проводили на подстанции ремонтные работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара.

Подстанция «Радуга» снабжает Энергодар и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС. 3 июля ВСУ нанесли три удара по ней при помощи беспилотников. Директор ЗАЭС Юрий Черничук утверждал, что пострадали девять работников станции. При этом на энергоснабжение АЭС атака ВСУ не повлияла.

Это не первый случай, когда ВСУ атакуют подстанцию. 21 июня в результате украинского удара по «Радуге» был поврежден трансформатор. 19 июня украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч» недалеко от ЗАЭС. В городе начались перебои с электричеством.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара. Он отмечал, что в городе участились атаки дронов на инфраструктуру ЗАЭС и другие электростанции, это создает угрозу в сфере безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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