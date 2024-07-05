Ульянов: ВСУ впервые намеренно атаковали сотрудников ЗАЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударе по подстанции «Радуга» в Энергодаре впервые намеренно атаковали сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.
«По объекту нанесено три удара дронами-камикадзе. В результате нападения пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Это первый случай, когда сотрудников станции сделали объектом атаки преднамеренно», – отметил дипломат.
Он напомнил, что сотрудники ЗАЭС проводили на подстанции ремонтные работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара.
Подстанция «Радуга» снабжает Энергодар и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС. 3 июля ВСУ нанесли три удара по ней при помощи беспилотников. Директор ЗАЭС Юрий Черничук утверждал, что пострадали девять работников станции. При этом на энергоснабжение АЭС атака ВСУ не повлияла.
Это не первый случай, когда ВСУ атакуют подстанцию. 21 июня в результате украинского удара по «Радуге» был поврежден трансформатор. 19 июня украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч» недалеко от ЗАЭС. В городе начались перебои с электричеством.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара. Он отмечал, что в городе участились атаки дронов на инфраструктуру ЗАЭС и другие электростанции, это создает угрозу в сфере безопасности.