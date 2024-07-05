Ульянов: ВСУ впервые намеренно атаковали сотрудников ЗАЭС

Подстанция «Радуга» снабжает Энергодар и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС. 3 июля ВСУ нанесли три удара по ней при помощи беспилотников. Директор ЗАЭС Юрий Черничук утверждал, что пострадали девять работников станции. При этом на энергоснабжение АЭС атака ВСУ не повлияла.