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Bloomberg: Орбан встретится с Трампом во Флориде

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 11 июля после завершения саммита НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

Агентство предположило, что встреча может усилить опасения Запада, что венгерский премьер выступает в качестве посредника между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом. Менее чем неделю назад Орбан провел переговоры с российским лидером в Москве. 

При этом собеседник Bloomberg утверждает, что Трамп не просил Орбана заложить основу для мирного соглашения между Россией и Украиной. По данным источника, встреча Трампа и Орбана будет скорее носить неформальный характер. 

В марте Орбан уже встречался с Трампом в Мар-а-Лаго. Согласно сведениям предвыборного штаба американского политика, планировалось обсудить широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны. После переговоров Орбан заявил, что Трамп должен переизбраться и «принести мир». 

В Москву венгерский премьер прибыл 5 июля для встречи с президентом России. Лидеры стран обменялись мнениями по конфликту на Украине. До этого венгерский политик посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. 

После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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