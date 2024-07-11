Bloomberg: Орбан встретится с Трампом во Флориде
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 11 июля после завершения саммита НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство предположило, что встреча может усилить опасения Запада, что венгерский премьер выступает в качестве посредника между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом. Менее чем неделю назад Орбан провел переговоры с российским лидером в Москве.
При этом собеседник Bloomberg утверждает, что Трамп не просил Орбана заложить основу для мирного соглашения между Россией и Украиной. По данным источника, встреча Трампа и Орбана будет скорее носить неформальный характер.
В марте Орбан уже встречался с Трампом в Мар-а-Лаго. Согласно сведениям предвыборного штаба американского политика, планировалось обсудить широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны. После переговоров Орбан заявил, что Трамп должен переизбраться и «принести мир».
В Москву венгерский премьер прибыл 5 июля для встречи с президентом России. Лидеры стран обменялись мнениями по конфликту на Украине. До этого венгерский политик посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.