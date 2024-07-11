Politico: Венгрию хотят временно лишить голоса в ЕС из-за инициатив Орбана

Еще одним вариантом может стать бойкот неформальных встреч министров, организуемых Будапештом. На первое заседании министров прислали только восемь стран, включая Венгрию. Учитывая, как обострилась ситуация всего за две недели председательства Венгрии в ЕС, источники издания не исключают еще более жестких ответных мер со стороны Брюсселя, если Орбан пересечет «красные линии», например во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом.