Politico: Венгрию хотят временно лишить голоса в ЕС из-за инициатив Орбана
Евродепутат от Эстонии Рихо Террас собирает подписи под письмом с призывом к высшему руководству Евросоюза лишить Венгрию права голоса в сообществе из-за мирных инициатив венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
Это самая серьезная политическая санкция, которая может быть применена к стране-члену ЕС, отмечает издание. До сих пор от этого варианта уклонялись. Вместо этого несколько послов ЕС пригрозили «практическими последствиями», если Орбан продолжит идти своим путем.
«Он точно знает, как далеко он может зайти, не рискуя получить немедленный ответный удар», – отметил неназванный представитель Евросоюза, говоря о венгерском премьере.
Еще одним вариантом может стать бойкот неформальных встреч министров, организуемых Будапештом. На первое заседании министров прислали только восемь стран, включая Венгрию. Учитывая, как обострилась ситуация всего за две недели председательства Венгрии в ЕС, источники издания не исключают еще более жестких ответных мер со стороны Брюсселя, если Орбан пересечет «красные линии», например во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом.
11 июля Bloomberg сообщил, что Орбан встретится с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО. Агентство предположило, что встреча может усилить опасения Запада, что венгерский премьер выступает в качестве посредника между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. Менее чем неделю назад Орбан провел переговоры с российским лидером в Москве.
В Москву венгерский премьер прибыл 5 июля для встречи с президентом России. Лидеры стран обменялись мнениями по конфликту на Украине. До этого венгерский политик посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
После визита в Россию Орбан продолжил «мирную миссию» в Пекине, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем отправился на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.