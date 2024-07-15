Евросоюз почти на год продлил санкции против Ирана из-за поддержки России
Евросоюз (ЕС) продлил ограничения в отношении Ирана из-за того, что исламская республика якобы оказывает военную поддержку России, а также вооруженным группам на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Санкции введены до 27 июля 2025 г. Отмечается, что ЕС будет пересматривать их ежегодно.
Сейчас санкции распространяются на 12 физических и 9 юридических лиц. Они предполагают, что активы попавших под ограничения замораживаются, а любое предоставление им средств или экономических ресурсов запрещено. Кроме того, им закрыт въезд в ЕС.
О введении санкций против Ирана Совет ЕС объявил в конце мая. В перечень, в частности, попал глава минобороны страны Мохаммад Реза Аштиани. 22 апреля также стало известно, что государства Евросоюза достигли соглашения о расширении санкций против производителей ракет и беспилотников Ирана.