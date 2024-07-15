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Евросоюз почти на год продлил санкции против Ирана из-за поддержки России

Ведомости

Евросоюз (ЕС) продлил ограничения в отношении Ирана из-за того, что исламская республика якобы оказывает военную поддержку России, а также вооруженным группам на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции введены до 27 июля 2025 г. Отмечается, что ЕС будет пересматривать их ежегодно.

Сейчас санкции распространяются на 12 физических и 9 юридических лиц. Они предполагают, что активы попавших под ограничения замораживаются, а любое предоставление им средств или экономических ресурсов запрещено. Кроме того, им закрыт въезд в ЕС.

О введении санкций против Ирана Совет ЕС объявил в конце мая. В перечень, в частности, попал глава минобороны страны Мохаммад Реза Аштиани. 22 апреля также стало известно, что государства Евросоюза достигли соглашения о расширении санкций против производителей ракет и беспилотников Ирана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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