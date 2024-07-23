Харрис получила достаточную поддержку для выдвижения кандидатом в президенты
Вице-президент США Камала Харрис получила поддержку большинства делегатов съезда демократической партии (именно они выбирают кандидата от партии – «Ведомости») за чуть больше чем сутки после объявления о намерении участвовать в ноябрьских президентских выборах. Об этом 23 июля по московскому времени сообщил телеканал CNN.
Сам съезд начнется 19 августа, но номинация кандидата, по предварительным данным, состоится в первую неделю августа (до 7 августа – «Ведомости»). При этом пока ни один из возможных конкурентов вице-президента не заявил о намерении баллотироваться, а значительная часть из них уже поддержали ее.
Президент США Джо Байден Байден 21 июля заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. «Для меня честь быть вашим президентом. И хотя я планировал переизбираться, я понял, что в лучших интересах моих, моей партии и моей страны снять свою кандидатуру и сосредоточиться на моих обязанностях как президента до конца моего срока», – говорилось в заявлении Байдена. Чуть позже он призвал поддержать в качестве кандидата от демократов на пост президента именно Харрис.
По данным Real Clear Politics, на гипотетических президентских выборах Харрис отстает от бывшего президента США, кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 2 п.п.: 46,2% против 48,2%.