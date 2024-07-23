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Харрис получила достаточную поддержку для выдвижения кандидатом в президенты

Ведомости

Вице-президент США Камала Харрис получила поддержку большинства делегатов съезда демократической партии (именно они выбирают кандидата от партии – «Ведомости») за чуть больше чем сутки после объявления о намерении участвовать в ноябрьских президентских выборах. Об этом 23 июля по московскому времени сообщил телеканал CNN. 

Сам съезд начнется 19 августа, но номинация кандидата, по предварительным данным, состоится в первую неделю августа (до 7 августа – «Ведомости»). При этом пока ни один из возможных конкурентов вице-президента не заявил о намерении баллотироваться, а значительная часть из них уже поддержали ее. 

Президент США Джо Байден Байден 21 июля заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. «Для меня честь быть вашим президентом. И хотя я планировал переизбираться, я понял, что в лучших интересах моих, моей партии и моей страны снять свою кандидатуру и сосредоточиться на моих обязанностях как президента до конца моего срока», – говорилось в заявлении Байдена. Чуть позже он призвал поддержать в качестве кандидата от демократов на пост президента именно Харрис.

По данным Real Clear Politics, на гипотетических президентских выборах Харрис отстает от бывшего президента США, кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 2 п.п.: 46,2% против 48,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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