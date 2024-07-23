Харрис получила достаточную поддержку для выдвижения кандидатом в президенты

Президент США Джо Байден Байден 21 июля заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. «Для меня честь быть вашим президентом. И хотя я планировал переизбираться, я понял, что в лучших интересах моих, моей партии и моей страны снять свою кандидатуру и сосредоточиться на моих обязанностях как президента до конца моего срока», – говорилось в заявлении Байдена. Чуть позже он призвал поддержать в качестве кандидата от демократов на пост президента именно Харрис.