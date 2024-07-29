Песков назвал бездоказательными обвинения в нападении на инфраструктуру Франции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге назвал очередными бездоказательными обвинениями заявления ряда западных СМИ о якобы нападении России на объекты критической инфраструктуры во Франции, в частности, на высокоскоростную железную дорогу.
«Ну как очередные "утки", как очередные бездоказательные обвинения. Дело в том, что очень много таких и низкопробных СМИ, и даже уважаемых последнее время не гнушаются ничем в том, чтобы Россию буквально обвинять во всем, что происходит», – подчеркнул Песков.
Он отметил, что это не добавляет имиджа надежных источников информации этим СМИ.
Сбой на железных дорогах во Франции произошел 26 июля. Вандалы совершили серию скоординированных действий против сети высокоскоростных поездов (TGV). Поджигатели атаковали объекты вдоль линий, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке. Покидающий свой пост министр транспорта страны Патрис Вергриет сообщил, что этот сбой напрямую затронул около 100 000 путешественников. Мэр Парижа Анн Идальго назвала случившееся диверсией. Прокуратура столицы начала расследование.
29 июля Вергриет заявил, что движение поездов полностью восстановлено. По данным на утро 29 июля, движение поездов возобновилось в обычном режиме на Восточной, Атлантической и Северной линиях.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней под нейтральным флагом.