Песков назвал бездоказательными обвинения в нападении на инфраструктуру Франции

«Ну как очередные "утки", как очередные бездоказательные обвинения. Дело в том, что очень много таких и низкопробных СМИ, и даже уважаемых последнее время не гнушаются ничем в том, чтобы Россию буквально обвинять во всем, что происходит», – подчеркнул Песков.