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Песков назвал бездоказательными обвинения в нападении на инфраструктуру Франции

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге назвал очередными бездоказательными обвинениями заявления ряда западных СМИ о якобы нападении России на объекты критической инфраструктуры во Франции, в частности, на высокоскоростную железную дорогу.

«Ну как очередные "утки", как очередные бездоказательные обвинения. Дело в том, что очень много таких и низкопробных СМИ, и даже уважаемых последнее время не гнушаются ничем в том, чтобы Россию буквально обвинять во всем, что происходит», – подчеркнул Песков.

Он отметил, что это не добавляет имиджа надежных источников информации этим СМИ.

Сбой на железных дорогах во Франции произошел 26 июля. Вандалы совершили серию скоординированных действий против сети высокоскоростных поездов (TGV). Поджигатели атаковали объекты вдоль линий, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке. Покидающий свой пост министр транспорта страны Патрис Вергриет сообщил, что этот сбой напрямую затронул около 100 000 путешественников. Мэр Парижа Анн Идальго назвала случившееся диверсией. Прокуратура столицы начала расследование.

29 июля Вергриет заявил, что движение поездов полностью восстановлено. По данным на утро 29 июля, движение поездов возобновилось в обычном режиме на Восточной, Атлантической и Северной линиях.

Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней под нейтральным флагом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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