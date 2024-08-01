ВС РФ отработали получение учебных боеприпасов и снаряжение ракет-носителей
Личный состав Вооруженных сил (ВС) России отработал получение специальных учебных боеприпасов и выход в назначенные районы в рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения», – говорится в сообщении.
31 июля Минобороны РФ сообщило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. В ведомстве подчеркнули, что данный этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники к выполнению боевых задач.
Во время первого этапа учений личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Кроме того, ВКС РФ отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями, в частности ракетами «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования.
Второй этап учений ядерных сил начался 11 июня. В нем приняли участие вооруженные силы России и Белоруссии. Они отработали подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран.