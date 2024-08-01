ВС РФ отработали получение учебных боеприпасов и снаряжение ракет-носителей

Во время первого этапа учений личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Кроме того, ВКС РФ отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями, в частности ракетами «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования.