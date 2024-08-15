Армия Израиля уничтожила 50 туннелей «Хамаса» у границы с Египтом
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении 50 туннелей радикальной палестинской группировки «Хамас» в Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа.
«Солдаты находили и уничтожали подземную и террористическую инфраструктуру. Около 50 подземных туннелей "Хамаса" были уничтожены за последнюю неделю», – уточнили в армейской пресс-службе.
12 августа ЦАХАЛ объявила о ликвидации 43 членов вооруженных формирований «Хамаса» и «Исламского джихада» в результате удара по школе в секторе Газа. 10 августа израильские военные ликвидировали одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» Валида ас-Суси. 9 августа Израиль ликвидировал старшего командира «Хамаса» в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа. 5 августа армия Израиля сообщила о ликвидации министра экономики палестинской группировки Абеда аль-Зериеи, а 3 августа – о гибели командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.
На Ближнем Востоке началось очередное обострение ситуации после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.