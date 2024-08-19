Лавров опроверг сообщения о скрытых контактах Москвы и Киева

После того как 6 августа украинские войска вторглись на территорию Курской области, непрямые мирные переговоры между Россией и Украиной якобы были сорваны, сообщила 17 августа газета The Washington Post. По ее данным, такие переговоры должны были состояться в столице Катара Дохе, катарцы бы выступили как посредники и встретились бы отдельно с украинской и российской делегациями. На встрече в Дохе якобы должно было обсуждаться прекращение ударов по энергетической инфраструктуре обеих сторон сроком на два месяца. МИД РФ ответил после публикации, что российская сторона не вела и не ведет прямых или непрямых переговоров с Украиной.