Лавров опроверг сообщения о скрытых контактах Москвы и Киева

Лавров опроверг сообщения о скрытых контактах Москвы и КиеваТакие намеки – «от лукавого», сказали в МИДе
Появившиеся в последнее время сообщения о скрытых контактах России и Украины по вопросам энергообъектов и продовольственной безопасности, которые якобы проводятся при посредничестве Катара и Турции, не являются достоверными. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.
Глава МИДа напомнил, что по итогам прошедшей летом в Бюргенштоке конференции по урегулированию конфликта на Украине, в которой не участвовала РФ, были созданы рабочие группы для подготовки планов по решению вопросов энергетической и продовольственной безопасности, а также по поводу обмена пленными.
«Кто бы что ни говорил о неких намеках на то, чтобы Россию как-то туда привлекать, – это все от лукавого. Потому что еще раз скажу, что речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, который имеет единственной целью продвигать ультиматум под названием формула [президента Украины Владимира] Зеленского», – сказал Лавров.
Первая конференция по установлению мира на Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе Киева. Россию на мероприятие не пригласили, власти РФ также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам.
После того как 6 августа украинские войска вторглись на территорию Курской области, непрямые мирные переговоры между Россией и Украиной якобы были сорваны, сообщила 17 августа газета The Washington Post. По ее данным, такие переговоры должны были состояться в столице Катара Дохе, катарцы бы выступили как посредники и встретились бы отдельно с украинской и российской делегациями. На встрече в Дохе якобы должно было обсуждаться прекращение ударов по энергетической инфраструктуре обеих сторон сроком на два месяца. МИД РФ ответил после публикации, что российская сторона не вела и не ведет прямых или непрямых переговоров с Украиной.