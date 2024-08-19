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Лавров опроверг сообщения о скрытых контактах Москвы и Киева

Такие намеки – «от лукавого», сказали в МИДе
Ведомости

Появившиеся в последнее время сообщения о скрытых контактах России и Украины по вопросам энергообъектов и продовольственной безопасности, которые якобы проводятся при посредничестве Катара и Турции, не являются достоверными. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Глава МИДа напомнил, что по итогам прошедшей летом в Бюргенштоке конференции по урегулированию конфликта на Украине, в которой не участвовала РФ, были созданы рабочие группы для подготовки планов по решению вопросов энергетической и продовольственной безопасности, а также по поводу обмена пленными.

«Кто бы что ни говорил о неких намеках на то, чтобы Россию как-то туда привлекать, – это все от лукавого. Потому что еще раз скажу, что речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, который имеет единственной целью продвигать ультиматум под названием формула [президента Украины Владимира] Зеленского», – сказал Лавров.

Первая конференция по установлению мира на Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе Киева. Россию на мероприятие не пригласили, власти РФ также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам.

После того как 6 августа украинские войска вторглись на территорию Курской области, непрямые мирные переговоры между Россией и Украиной якобы были сорваны, сообщила 17 августа газета The Washington Post. По ее данным, такие переговоры должны были состояться в столице Катара Дохе, катарцы бы выступили как посредники и встретились бы отдельно с украинской и российской делегациями. На встрече в Дохе якобы должно было обсуждаться прекращение ударов по энергетической инфраструктуре обеих сторон сроком на два месяца. МИД РФ ответил после публикации, что российская сторона не вела и не ведет прямых или непрямых переговоров с Украиной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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