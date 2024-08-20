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Израиль вернул тела шестерых заложников

Ведомости

Израильские военные вернули в Израиль тела шестерых заложников, похищенных боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 г. и погибших в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Операция была проведена на основе разведывательной информации. В Израиль возвращены тела Ягева Бухштаба (35 лет), Йорама Мецгера (80 лет), Хаима Пери (80 лет), Авраама Мундера (79 лет), Алекса Данцига (76 лет) и Надава Попплевела (51 год). У последнего, помимо израильского, также есть британское гражданство.

После проведения процедуры идентификации армия сообщила информацию семьям погибших.

В начале июня представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о гибели четырех израильских заложников в Газе. В число жертв вошли Мецгер, Пери, Попплевел и Амирам Купер (80 лет). Вывод об их смерти был сделан на основе разведывательных данных. Решение также одобрила экспертная комиссия минздрава в координации с министерством по делам религий и главным раввином Израиля.

8 июня ЦАХАЛ объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г.

9 июня официальный представитель израильской армии Питер Лернер допустил проведение новой операции по освобождению израильских заложников, удерживаемых боевиками в анклаве. По его словам, заложников держали в домах мирных жителей Газы.

В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Радикальная группировка отказалась принимать в них участие. 19 августа «Хамас» отверг предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставить армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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