Израиль вернул тела шестерых заложников
Израильские военные вернули в Израиль тела шестерых заложников, похищенных боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 г. и погибших в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Операция была проведена на основе разведывательной информации. В Израиль возвращены тела Ягева Бухштаба (35 лет), Йорама Мецгера (80 лет), Хаима Пери (80 лет), Авраама Мундера (79 лет), Алекса Данцига (76 лет) и Надава Попплевела (51 год). У последнего, помимо израильского, также есть британское гражданство.
После проведения процедуры идентификации армия сообщила информацию семьям погибших.
В начале июня представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о гибели четырех израильских заложников в Газе. В число жертв вошли Мецгер, Пери, Попплевел и Амирам Купер (80 лет). Вывод об их смерти был сделан на основе разведывательных данных. Решение также одобрила экспертная комиссия минздрава в координации с министерством по делам религий и главным раввином Израиля.
8 июня ЦАХАЛ объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г.
9 июня официальный представитель израильской армии Питер Лернер допустил проведение новой операции по освобождению израильских заложников, удерживаемых боевиками в анклаве. По его словам, заложников держали в домах мирных жителей Газы.
В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Радикальная группировка отказалась принимать в них участие. 19 августа «Хамас» отверг предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставить армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.