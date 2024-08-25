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Reuters узнал о секретной поездке генерала США на Ближний Восток

Ведомости

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун совершает необъявленную поездку на Ближний Восток из-за угрозы атаки Ирана на Израиль, пишет Reuters.

Визит Брауна на Ближний Восток начался с посещения Иордании. По словам генерала, в ближайшие дни он также планирует посетить Египет и Израиль, где пообщается с военными лидерами, передает агентство. По данным Reuters, глава комитета начальников штабов американских ВС намерен обсудить варианты предотвращения эскалации в регионе на фоне угрозы нападения Ирана на еврейское государство. «Труднодостижимое» соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, как отметил Браун, поможет «снизить температуру».

По данным Reuters, в последние недели американские военные наращивали свои силы на Ближнем Востоке, чтобы защититься от новых атак со стороны Ирана или его союзников. В частности США отправили в регион эскадрилью ВВС F-22 Raptor. По словам генерала, Штаты задействовали дополнительные возможности, чтобы «послать сигнал для сдерживания более широкого конфликта» и с целью защиты своих сил в случае нападения. Браун также сообщил, что намерен обсудить в Израиле «различные сценарии» действий Ирана и его союзников.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров Израиля и «Хамаса» о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками.

25 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета безопасности заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тысячи ракет, запущенных движением «Хезболла».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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