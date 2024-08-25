Reuters узнал о секретной поездке генерала США на Ближний Восток
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун совершает необъявленную поездку на Ближний Восток из-за угрозы атаки Ирана на Израиль, пишет Reuters.
Визит Брауна на Ближний Восток начался с посещения Иордании. По словам генерала, в ближайшие дни он также планирует посетить Египет и Израиль, где пообщается с военными лидерами, передает агентство. По данным Reuters, глава комитета начальников штабов американских ВС намерен обсудить варианты предотвращения эскалации в регионе на фоне угрозы нападения Ирана на еврейское государство. «Труднодостижимое» соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, как отметил Браун, поможет «снизить температуру».
По данным Reuters, в последние недели американские военные наращивали свои силы на Ближнем Востоке, чтобы защититься от новых атак со стороны Ирана или его союзников. В частности США отправили в регион эскадрилью ВВС F-22 Raptor. По словам генерала, Штаты задействовали дополнительные возможности, чтобы «послать сигнал для сдерживания более широкого конфликта» и с целью защиты своих сил в случае нападения. Браун также сообщил, что намерен обсудить в Израиле «различные сценарии» действий Ирана и его союзников.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров Израиля и «Хамаса» о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками.
25 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета безопасности заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тысячи ракет, запущенных движением «Хезболла».