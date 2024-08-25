Reuters узнал о секретной поездке генерала США на Ближний Восток

По данным Reuters, в последние недели американские военные наращивали свои силы на Ближнем Востоке, чтобы защититься от новых атак со стороны Ирана или его союзников. В частности США отправили в регион эскадрилью ВВС F-22 Raptor. По словам генерала, Штаты задействовали дополнительные возможности, чтобы «послать сигнал для сдерживания более широкого конфликта» и с целью защиты своих сил в случае нападения. Браун также сообщил, что намерен обсудить в Израиле «различные сценарии» действий Ирана и его союзников.