СВР узнала о подготовке США «цветной революции» в Грузии
США готовят «цветную революцию» в Грузии в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает «РИА Новости».
Как утверждает ведомство, правящая партия «Грузинская мечта» может получить на выборах «убедительную поддержку» населения. В Вашингтоне же опасаются, что победа партии приведет к «продолжению суверенного курса и отказу от выполнения требований Запада».
«В Белом доме считают неприемлемым такой сценарий. Американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции "Грузинской мечты"», – сообщили в СВР.
По данным разведки, «грузинские прозападные НПО» набирают волонтеров для плотного наблюдения за ходом голосования, чтобы те фиксировали «неминуемые факты» использования властями административного ресурса. В частности, планируется обнародовать «доказательства фальсификаций» при голосовании и потребовать смены власти.
Вместе с тем США прорабатывают варианты политического и экономического реагирования на «избыточное» применение властями силы против демонстрантов.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. «Грузинская мечта» является правящей партией в стране с 2012 г.
Недовольство США и ряда других западных стран весной 2024 г. вызвало принятие закона об иноагентах. Инициативу продвигала «Грузинская мечта», оппозиция выступала против принятия закона, утверждая, что он противоречит Конституции. Президент Грузии Саломе Зурабишвили даже обратилась в Конституционный суд страны с иском против этой инициативы. Тем не менее с 1 августа закон вступил в силу.
На фоне принятия закона об иноагентах ЕС приостановил процесс интеграции Грузии. США ввели визовые ограничения против членов партии «Грузинская мечта», депутатов парламента и других граждан Грузии из-за нарушения прав человека.