СВР узнала о подготовке США «цветной революции» в Грузии

Недовольство США и ряда других западных стран весной 2024 г. вызвало принятие закона об иноагентах. Инициативу продвигала «Грузинская мечта», оппозиция выступала против принятия закона, утверждая, что он противоречит Конституции. Президент Грузии Саломе Зурабишвили даже обратилась в Конституционный суд страны с иском против этой инициативы. Тем не менее с 1 августа закон вступил в силу.