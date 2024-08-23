Кобахидзе: Грузия не будет убирать из конституции статью о вхождении в ЕС и НАТО

Весной 2024 г. в Грузии был принят закон об иноагентах, что стало причиной обострения отношений Грузии и Запада. Против закона выступили ряд американских и европейских политиков. По их мнению, инициатива может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.