Кобахидзе: Грузия не будет убирать из конституции статью о вхождении в ЕС и НАТО
Статья 78 конституции Грузии, в которой говорится о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) и НАТО, не будет аннулироваться или изменяться, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», – сказал премьер (цитата по ТАСС).
9 июля стало известно, что ЕС приостановил процесс интеграции Грузии. По словам посла ЕС в стране Павла Герчинского, «антизападная, антиевропейская риторика [правительства республики] совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз». Решение было принято на заседании 27 июня.
В этот же день сообщалось, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что перенос совместных учений США и Грузии на неопределенный срок и заморозка финансовой помощи – результат необдуманной политики грузинских властей.
Весной 2024 г. в Грузии был принят закон об иноагентах, что стало причиной обострения отношений Грузии и Запада. Против закона выступили ряд американских и европейских политиков. По их мнению, инициатива может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.