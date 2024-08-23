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Кобахидзе: Грузия не будет убирать из конституции статью о вхождении в ЕС и НАТО

Ведомости

Статья 78 конституции Грузии, в которой говорится о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) и НАТО, не будет аннулироваться или изменяться, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», – сказал премьер (цитата по ТАСС).

9 июля стало известно, что ЕС приостановил процесс интеграции Грузии. По словам посла ЕС в стране Павла Герчинского, «антизападная, антиевропейская риторика [правительства республики] совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз». Решение было принято на заседании 27 июня.

В этот же день сообщалось, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что перенос совместных учений США и Грузии на неопределенный срок и заморозка финансовой помощи – результат необдуманной политики грузинских властей.

Весной 2024 г. в Грузии был принят закон об иноагентах, что стало причиной обострения отношений Грузии и Запада. Против закона выступили ряд американских и европейских политиков. По их мнению, инициатива может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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