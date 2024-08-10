Премьер Грузии Кобахидзе заявил о готовности к перезагрузке отношений с США

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Это вызвало критику со стороны США и Евросоюза. Под действие закона могут попасть поддерживаемые ими организации. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ.