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Премьер Грузии Кобахидзе заявил о готовности к перезагрузке отношений с США

Ведомости

Грузия готова к перезагрузке грузино-американских отношений. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети X по итогам встречи с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером.

«Я подтвердил готовность Грузии возобновить и перезагрузить наши отношения и сотрудничество с целью укрепления двусторонних связей и содействия большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами», – отметил Кобахидзе.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Это вызвало критику со стороны США и Евросоюза. Под действие закона могут попасть поддерживаемые ими организации. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ.

12 июля США на неопределенный срок заморозили оказание помощи Грузии. Интеграция страны в ЕС также была приостановлена. Решение принято на фоне «антидемократичных» действий грузинских властей, пояснила представитель госдепартамента по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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