Премьер Грузии Кобахидзе заявил о готовности к перезагрузке отношений с США
Грузия готова к перезагрузке грузино-американских отношений. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети X по итогам встречи с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером.
«Я подтвердил готовность Грузии возобновить и перезагрузить наши отношения и сотрудничество с целью укрепления двусторонних связей и содействия большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами», – отметил Кобахидзе.
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Это вызвало критику со стороны США и Евросоюза. Под действие закона могут попасть поддерживаемые ими организации. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ.
12 июля США на неопределенный срок заморозили оказание помощи Грузии. Интеграция страны в ЕС также была приостановлена. Решение принято на фоне «антидемократичных» действий грузинских властей, пояснила представитель госдепартамента по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.