Politico: серьезных последствий из-за визита Путина у Монголии не будет
Международный уголовный суд (МУС) может привлечь Монголию к ответственности за отказ выполнять ордер на арест президента России Владимира Путина во время визита российского лидера страну, но серьезных последствий не будет. Об этом сообщил Politico старший сотрудник Института правовых исследований Тамаш Хоффманн.
«МУС может принять решение о передаче дела на рассмотрение Ассамблеи стран-участников, которая осудит нарушение Монголии в рамках так называемой процедуры несоблюдения. Но никаких серьезных последствий, таких как санкции, не предусмотрено», – уточнил эксперт.
Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению лидера страны Ухнагийна Хурэлсуха. После переговоров пройдет церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также встретится с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
В программе российского лидера предусмотрено возложение цветов к памятнику Георгию Жукову и посещение школы Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершится визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.
Монголия стала первой страной, ратифицировавшей Римский статут, которую посетит Путин после того, как в марте 2023 г. Международный уголовный суд выдал так называемый ордер на его арест. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 августа заявлял, что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу. По его словам, все аспекты визита президента России в Монголию были тщательно подготовлены.