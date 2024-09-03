Politico: серьезных последствий из-за визита Путина у Монголии не будет

Монголия стала первой страной, ратифицировавшей Римский статут, которую посетит Путин после того, как в марте 2023 г. Международный уголовный суд выдал так называемый ордер на его арест. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 августа заявлял, что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу. По его словам, все аспекты визита президента России в Монголию были тщательно подготовлены.