Захарова назвала учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против России

30 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что подготовка военных вооруженных сил Украины (ВСУ) будет проводиться максимально близко к республике, но не на ее территории. По его словам, планируется подготовить 75 000 украинских военных. В конце июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что на территории страны обучаются военнослужащие ВСУ. По его словам, финские военные инструкторы подготовили тысячи украинских солдат, в том числе в других странах.