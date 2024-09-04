Захарова назвала учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против России
Отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.
По словам Захаровой, прежде стабильный регион Северной Европы «активнейшим образом превращается в регион геополитической конфронтации».
«Мы неоднократно предупреждали о рисках, возникающих в связи с военным освоением альянсом территории Финляндии. <…> Кроме того, в результате подобной активности создаются новые угрозы для безопасности судоходства, ведения экономической деятельности на Крайнем Севере. Отслеживаем происходящее, оцениваем потенциальные риски», – сказала дипломат.
Захарова добавила, что российские военные делают соответствующие выводы.
3 сентября военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов заявил в беседе с ТАСС, что активизация военных маневров НАТО в северо-западном приграничье России свидетельствует «о подготовке военной инфраструктуры и отработке сценариев дальнейшей эскалации». Он отметил, что недавно в Финляндии были завершены сразу две летно-тактические тренировки. По словам эксперта, в маневрах принимали участие около 1000 военных из Финляндии, США и Швеции.
В апреле сообщалось о проведении учений НАТО Arrow 24 в Финляндии с участием около 2600 человек, большинство из которых – призывники.
30 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что подготовка военных вооруженных сил Украины (ВСУ) будет проводиться максимально близко к республике, но не на ее территории. По его словам, планируется подготовить 75 000 украинских военных. В конце июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что на территории страны обучаются военнослужащие ВСУ. По его словам, финские военные инструкторы подготовили тысячи украинских солдат, в том числе в других странах.