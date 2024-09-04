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Захарова назвала учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против России

Ведомости

Отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.

По словам Захаровой, прежде стабильный регион Северной Европы «активнейшим образом превращается в регион геополитической конфронтации».

«Мы неоднократно предупреждали о рисках, возникающих в связи с военным освоением альянсом территории Финляндии. <…> Кроме того, в результате подобной активности создаются новые угрозы для безопасности судоходства, ведения экономической деятельности на Крайнем Севере. Отслеживаем происходящее, оцениваем потенциальные риски», – сказала дипломат.

Захарова добавила, что российские военные делают соответствующие выводы.

3 сентября военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов заявил в беседе с ТАСС, что активизация военных маневров НАТО в северо-западном приграничье России свидетельствует «о подготовке военной инфраструктуры и отработке сценариев дальнейшей эскалации». Он отметил, что недавно в Финляндии были завершены сразу две летно-тактические тренировки. По словам эксперта, в маневрах принимали участие около 1000 военных из Финляндии, США и Швеции.

В апреле сообщалось о проведении учений НАТО Arrow 24 в Финляндии с участием около 2600 человек, большинство из которых – призывники.

30 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что подготовка военных вооруженных сил Украины (ВСУ) будет проводиться максимально близко к республике, но не на ее территории. По его словам, планируется подготовить 75 000 украинских военных. В конце июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что на территории страны обучаются военнослужащие ВСУ. По его словам, финские военные инструкторы подготовили тысячи украинских солдат, в том числе в других странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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