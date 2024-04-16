Финляндия проведет учения НАТО Arrow 24

Армейские механизированные учения пройдут на полигоне Похьянканка в Ниинисало с 26 апреля по 14 мая. Их возглавит бронетанковая бригада, а всего в учениях примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 человек, большинство из которых – призывники, сообщила пресс-служба. К участию также будут привлечены 300 военнослужащих из Великобритании, Латвии и Эстонии. В учениях будет задействована авиация ВВС, воздушную поддержку представит в том числе британское подразделение боевых вертолетов AH-64E Apache.