Финляндия проведет учения НАТО Arrow 24
В Финляндии в конце апреля стартуют учения НАТО Arrow 24, в них примут участие около 2600 человек, сообщается на сайте сухопутных войск республики.
Армейские механизированные учения пройдут на полигоне Похьянканка в Ниинисало с 26 апреля по 14 мая. Их возглавит бронетанковая бригада, а всего в учениях примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 человек, большинство из которых – призывники, сообщила пресс-служба. К участию также будут привлечены 300 военнослужащих из Великобритании, Латвии и Эстонии. В учениях будет задействована авиация ВВС, воздушную поддержку представит в том числе британское подразделение боевых вертолетов AH-64E Apache.
Основной техникой латвийских войск на учениях станут штурмовые танки Scimitar и бронетранспортеры Spartan, от Эстонии направят бронемашины CV9035.
С 4 по 15 марта в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии прошли совместные учения 12 стран – членов НАТО под кодовым названием Nordic Response. Согласно официальному сайту объединенного авиационного командования альянса, в них принимали участие 20 000 военных. Учения НАТО носят демонстративно-провокационный характер, комментировал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к альянсу.