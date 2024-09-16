Песков: обвинения США в адрес RT граничат с безумием
Обвинения госдепартамента США в адрес медиагруппы «Россия сегодня» (Russia today, RT) граничат с безумием, Кремль считает такие нападки на СМИ недопустимыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Что касается этой атаки и санкций, которые введены против RT и против всего холдинга, наверное, можно так сказать: это было бы смешно, если б не было так грустно. Все обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников, они граничат просто с каким-то безумием фактически. Мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, ситуация лишний раз подчеркивает, что США «способны на все, способны зайти как угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения и использования самых нечистоплотных методов».
Пескова также спросили, как он оценивает работу журналистов по защите главного редактора RT Маргариты Симоньян и что представители российских СМИ могли бы еще сделать, кроме публикаций на эту тему.
«Мне кажется, вы, конечно, все молодцы, но Рита Симоньян сама кого хочешь защитит, поэтому там все будет нормально», – ответил пресс-секретарь президента.
RT, АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия» попали в санкционный перечень минфина США 13 сентября. В черном списке также оказались телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Американский минфин предписал завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября.
Госдеп заявил, что Russia Today якобы занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками». По мнению американского ведомства, предполагаемые операции «нацелены на страны по всему миру, включая Европу, Африку, Северную и Южную Америку». В частности, RT, его сотрудники и главный редактор Маргарита Симоньян обвиняются в том, что они якобы влияли на предстоящие выборы в Молдавии, которые пройдут в октябре 2024 г.
Вместе с тем отмечалось, что российские СМИ, попавшие в санкционные списки, смогут продолжать на территории США журналистскую деятельность, не запрещенную санкциями.