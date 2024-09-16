Песков: обвинения США в адрес RT граничат с безумием

«Что касается этой атаки и санкций, которые введены против RT и против всего холдинга, наверное, можно так сказать: это было бы смешно, если б не было так грустно. Все обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников, они граничат просто с каким-то безумием фактически. Мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ», – сказал Песков.