Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5
Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5 с запчастями, три зенитных самоходных установки Gepard и беспилотники. Это следует из обновленного списка военной помощи Украине на сайте правительства ФРГ.
Помимо перечисленного, Киев получил 61 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 22 бронемашины MRAP, шесть бронемашин для разминирования Wisent 1, инженерный танк Dachs, 112 грузовиков, восемь заправочных машин Zetros, 1 млн патронов для стрелкового оружия и др.
В июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. В августе стало известно, что Германия до конца года передаст Украине четыре ЗРК IRIS-T SLM и еще два IRIS-T SLS, а также порядка 30 танков Leopard 1A5.
Российская сторона не раз критиковала поставки вооружения Украине и требовала их прекратить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.