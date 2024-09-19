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Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5

Ведомости

Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5 с запчастями, три зенитных самоходных установки Gepard и беспилотники. Это следует из обновленного списка военной помощи Украине на сайте правительства ФРГ.

Помимо перечисленного, Киев получил 61 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 22 бронемашины MRAP, шесть бронемашин для разминирования Wisent 1, инженерный танк Dachs, 112 грузовиков, восемь заправочных машин Zetros, 1 млн патронов для стрелкового оружия и др.

В конце июля Германия совместно с Данией передала Украине восемь танков Leopard 1A5 с запчастями. В августе Берлин передал Киеву еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS, артиллерийские снаряды, а также надводные и разведывательные беспилотники.

В июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. В августе стало известно, что Германия до конца года передаст Украине четыре ЗРК IRIS-T SLM и еще два IRIS-T SLS, а также порядка 30 танков Leopard 1A5.

Российская сторона не раз критиковала поставки вооружения Украине и требовала их прекратить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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