Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5

В июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. В августе стало известно, что Германия до конца года передаст Украине четыре ЗРК IRIS-T SLM и еще два IRIS-T SLS, а также порядка 30 танков Leopard 1A5.