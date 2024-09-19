Бразилия наложит штраф на соцсеть X из-за продолжения работы
Верховный суд Бразилии наложит постоянный штраф в размере около $1 млн в день на компанию Илона Маска X и его провайдера спутникового интернета Starlink после того, как работа социальной сети была временно восстановлена вопреки запрету, вынесенному судом. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на суд.
X заявила, что сменила сетевых провайдеров после того, как ее инфраструктура для предоставления услуг по всей Латинской Америке больше не была доступна ее сотрудникам. В компании сообщили, что продолжают работать с правительством Бразилии для урегулирования деятельности. Суд заявил, что ежедневный штраф исчисляется с 19 сентября. Starlink несет совместную ответственность за уплату штрафов.
Бразильская ассоциация поставщиков услуг интернета Abrint заявила, что смена поставщика услуг компанией X на Cloudflare усложняет блокировку. Однако в ассоциации заявили, что в случае блокировки нового провайдера могут быть затронуты и иные инфраструктуры, использующие Cloudfare.
19 сентября Correio Braziliense сообщила, что X начала блокировать аккаунты по требованию суда Бразилии. Среди заблокированных аккаунтов – блогеры Бруно Аюб и Аллан душ Сантос. Их власти страны подозревают «в распространении дезинформации и содействии атакам на правительственные информационные органы».