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Бразилия наложит штраф на соцсеть X из-за продолжения работы

Ведомости

Верховный суд Бразилии наложит постоянный штраф в размере около $1 млн в день на компанию Илона Маска X и его провайдера спутникового интернета Starlink после того, как работа социальной сети была временно восстановлена вопреки запрету, вынесенному судом. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на суд.

X заявила, что сменила сетевых провайдеров после того, как ее инфраструктура для предоставления услуг по всей Латинской Америке больше не была доступна ее сотрудникам. В компании сообщили, что продолжают работать с правительством Бразилии для урегулирования деятельности. Суд заявил, что ежедневный штраф исчисляется с 19 сентября. Starlink несет совместную ответственность за уплату штрафов.

Бразильская ассоциация поставщиков услуг интернета Abrint заявила, что смена поставщика услуг компанией X на Cloudflare усложняет блокировку. Однако в ассоциации заявили, что в случае блокировки нового провайдера могут быть затронуты и иные инфраструктуры, использующие Cloudfare.

19 сентября Correio Braziliense сообщила, что X начала блокировать аккаунты по требованию суда Бразилии. Среди заблокированных аккаунтов – блогеры Бруно Аюб и Аллан душ Сантос. Их власти страны подозревают «в распространении дезинформации и содействии атакам на правительственные информационные органы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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