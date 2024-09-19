Бразилия наложит штраф на соцсеть X из-за продолжения работы

X заявила, что сменила сетевых провайдеров после того, как ее инфраструктура для предоставления услуг по всей Латинской Америке больше не была доступна ее сотрудникам. В компании сообщили, что продолжают работать с правительством Бразилии для урегулирования деятельности. Суд заявил, что ежедневный штраф исчисляется с 19 сентября. Starlink несет совместную ответственность за уплату штрафов.