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Украина ввела санкции против КСИР и 42 компаний из России, Ирана, Китая и ОАЭ

Ведомости

Украина ввела санкции против 42 компаний и шести физических лиц из Ирана, Китая, ОАЭ и России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленсий.

Санкции введены на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) от 19 сентября. В список, в частности, вошли Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), компании из Ирана, Китая и ОАЭ, а также российский завод судовой светотехники »Маяк» и Казанский государственный пороховой завод.

Санкции введены против граждан РФ Игоря Дюгурова, Валентины Григорьевой, Лилии Алимовой, Александра Федорко, а также против гражданина Китая Фань Яна и гражданина Ирана Джан Горбани Хамидрезы.

2 сентября Зеленский подписал указы, согласно которым санкции вводятся в отношении российской авиационной отрасли. Введенные ограничения распространятся на акционерные общества «Международный аэропорт "Внуково"», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт Пулково», «Аэропорт Краснодар», а также на общество с ограниченной ответственностью «Домодедово Эрфилд» и др. Санкции также коснулись компании «Аэростан» и холдинга «Новапорт». В общей сложности ограничения затрагивают 73 юридических и 74 физлица, которые связаны с российской авиаотраслью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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