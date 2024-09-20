Украина ввела санкции против КСИР и 42 компаний из России, Ирана, Китая и ОАЭ

2 сентября Зеленский подписал указы, согласно которым санкции вводятся в отношении российской авиационной отрасли. Введенные ограничения распространятся на акционерные общества «Международный аэропорт "Внуково"», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт Пулково», «Аэропорт Краснодар», а также на общество с ограниченной ответственностью «Домодедово Эрфилд» и др. Санкции также коснулись компании «Аэростан» и холдинга «Новапорт». В общей сложности ограничения затрагивают 73 юридических и 74 физлица, которые связаны с российской авиаотраслью.