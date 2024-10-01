Эрдоган назвал терроризмом атаки Израиля на Ливан
Израиль совершает в Ливане террористические атаки, ООН должна остановить эту агрессию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте.
«На этот раз Израиль вторгся на территорию Ливана по суше. Он совершает геноцид в секторе Газа и теперь осуществляет террористические атаки в Ливане. Он использует все средства, чтобы втянуть страны региона в созданный им кризис. Он предпринимает всевозможные провокации. На прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН я ясно сказал, что ООН должна пресечь эту агрессию», — заявил Эрдоган (цитата по ТАСС).
По его словам, эта наземная операция в Ливане не будет для Израиля такой же легкой, как в прошлые годы. Эрдоган также напомнил, что граница Турция расположена в двух часах езды на машине от Ливана и заявил, что республика продолжит бороться за то, чтобы остановить действия Израиля и наказать его.
По его словам, эта наземная операция в Ливане не будет для Израиля такой же легкой, как в прошлые годы. Эрдоган также напомнил, что граница Турция расположена в двух часах езды на машине от Ливана и заявил, что республика продолжит бороться за то, чтобы остановить действия Израиля и наказать его.
«Мы останемся на стороне наших ливанских братьев и поможем им всем, чем сможем», – подчеркнул Эрдоган.
В ночь на 1 октября израильская армия ЦАХАЛ начала проводить на юге Ливана ограниченные наземные рейды. Израильские силы сообщили, что ВВС и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах». В этот же день представитель ЦАХАЛ также заявил о мобилизации четырех резервных бригад и дополнительных войск для оперативных задач в северном секторе.
МИД РФ решительно осудил нападение ЦАХАЛ на Ливан и призвал власти Израиля незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.