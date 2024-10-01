Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Эрдоган назвал терроризмом атаки Израиля на Ливан

Ведомости

Израиль совершает в Ливане террористические атаки, ООН должна остановить эту агрессию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте.

«На этот раз Израиль вторгся на территорию Ливана по суше. Он совершает геноцид в секторе Газа и теперь осуществляет террористические атаки в Ливане. Он использует все средства, чтобы втянуть страны региона в созданный им кризис. Он предпринимает всевозможные провокации. На прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН я ясно сказал, что ООН должна пресечь эту агрессию», — заявил Эрдоган (цитата по ТАСС).

По его словам, эта наземная операция в Ливане не будет для Израиля такой же легкой, как в прошлые годы. Эрдоган также напомнил, что граница Турция расположена в двух часах езды на машине от Ливана и заявил, что республика продолжит бороться за то, чтобы остановить действия Израиля и наказать его.

По его словам, эта наземная операция в Ливане не будет для Израиля такой же легкой, как в прошлые годы. Эрдоган также напомнил, что граница Турция расположена в двух часах езды на машине от Ливана и заявил, что республика продолжит бороться за то, чтобы остановить действия Израиля и наказать его.

«Мы останемся на стороне наших ливанских братьев и поможем им всем, чем сможем», – подчеркнул Эрдоган.

В ночь на 1 октября израильская армия ЦАХАЛ начала проводить на юге Ливана ограниченные наземные рейды. Израильские силы сообщили, что ВВС и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах». В этот же день представитель ЦАХАЛ также заявил о мобилизации четырех резервных бригад и дополнительных войск для оперативных задач в северном секторе.

МИД РФ решительно осудил нападение ЦАХАЛ на Ливан и призвал власти Израиля незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных