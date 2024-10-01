Эрдоган назвал терроризмом атаки Израиля на Ливан

В ночь на 1 октября израильская армия ЦАХАЛ начала проводить на юге Ливана ограниченные наземные рейды. Израильские силы сообщили, что ВВС и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах». В этот же день представитель ЦАХАЛ также заявил о мобилизации четырех резервных бригад и дополнительных войск для оперативных задач в северном секторе.