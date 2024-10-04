Reuters: Саудовская Аравия может признать Израиль в случае победы Трампа

Саудовская Аравия и Израиль длительное время предпринимают попытки для нормализации отношений. Стороны не могут договориться из-за разногласий вокруг палестинского урегулирования: Эр-Рияд настаивает на создании независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме. В частности, в феврале об этом сообщал МИД Саудовской Аравии. Тель-Авив выступает за аннексию еврейских поселений на оккупированных территориях и против раздела Иерусалима. Процесс установления дипотношений был осложнен после обострения обстановки на Ближнем Востоке в 2023 г.