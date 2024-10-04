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Reuters: Саудовская Аравия может признать Израиль в случае победы Трампа

Ведомости

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может согласиться на установление дипломатических отношений с Израилем, если на президентских выборах в США победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

«Если Трамп вернется в Белый дом, наследный принц будет рад заключению сделки с Израилем под его руководством», – пишет агентство.

Содействие в переговорах по установлению дипотношений в неофициальном статусе может оказывать зять и бывший старший советник Трампа Джаред Кушнер, отмечают собеседники Reuters. Агентство со ссылкой на следователей Конгресса пишет, что Саудовская Аравия вложила $2 млрд в его частный инвестиционный фонд Affinity Partners, который Кушнер основал после ухода из Белого дома. Пресс-секретарь Кушнера опроверг информацию о том, что тот претендует на роль участника таких переговоров.

Саудовская Аравия и Израиль длительное время предпринимают попытки для нормализации отношений. Стороны не могут договориться из-за разногласий вокруг палестинского урегулирования: Эр-Рияд настаивает на создании независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме. В частности, в феврале об этом сообщал МИД Саудовской Аравии. Тель-Авив выступает за аннексию еврейских поселений на оккупированных территориях и против раздела Иерусалима. Процесс установления дипотношений был осложнен после обострения обстановки на Ближнем Востоке в 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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