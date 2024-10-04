Reuters: Саудовская Аравия может признать Израиль в случае победы Трампа
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может согласиться на установление дипломатических отношений с Израилем, если на президентских выборах в США победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.
«Если Трамп вернется в Белый дом, наследный принц будет рад заключению сделки с Израилем под его руководством», – пишет агентство.
Содействие в переговорах по установлению дипотношений в неофициальном статусе может оказывать зять и бывший старший советник Трампа Джаред Кушнер, отмечают собеседники Reuters. Агентство со ссылкой на следователей Конгресса пишет, что Саудовская Аравия вложила $2 млрд в его частный инвестиционный фонд Affinity Partners, который Кушнер основал после ухода из Белого дома. Пресс-секретарь Кушнера опроверг информацию о том, что тот претендует на роль участника таких переговоров.
Саудовская Аравия и Израиль длительное время предпринимают попытки для нормализации отношений. Стороны не могут договориться из-за разногласий вокруг палестинского урегулирования: Эр-Рияд настаивает на создании независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме. В частности, в феврале об этом сообщал МИД Саудовской Аравии. Тель-Авив выступает за аннексию еврейских поселений на оккупированных территориях и против раздела Иерусалима. Процесс установления дипотношений был осложнен после обострения обстановки на Ближнем Востоке в 2023 г.