Премьер Грузии назвал гуманитарную ситуацию на Украине «тяжелейшей»
Гуманитарная ситуация на Украине является тяжелейшей. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала IMEDI.
«Без мира нет развития, оно просто невозможно. Пример Украины это наглядно демонстрирует – экономика разрушена, инфраструктура разрушена, гуманитарная и социальная ситуация тяжелейшая», – подчеркнул Кобахидзе.
Он заметил, что значительная часть населения Украины не имеет доступа к основным коммунальным услугам – воде, электричеству и природному газу. Мир является необходимым условием для развития и экономического роста страны, отметил грузинский премьер.
9 октября газета Corriere della Sera писала, что, если европейские власти гарантируют ускоренное вступление Украины в Евросоюз, президент Украины Владимир Зеленский будет готов к прекращению огня без признания новых границ. Советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин 10 октября заявил, что информация СМИ о готовности Киева прекратить огонь по линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада не соответствует действительности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал от Украины сигналов о готовности прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Он отметил, что в СМИ много суждений и схоластики на этот счет, но каких-либо действий, как и прежде, никто не предпринимает.