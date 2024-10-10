Премьер Грузии назвал гуманитарную ситуацию на Украине «тяжелейшей»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал от Украины сигналов о готовности прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Он отметил, что в СМИ много суждений и схоластики на этот счет, но каких-либо действий, как и прежде, никто не предпринимает.