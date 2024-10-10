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Премьер Грузии назвал гуманитарную ситуацию на Украине «тяжелейшей»

Ведомости

Гуманитарная ситуация на Украине является тяжелейшей. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала IMEDI.

«Без мира нет развития, оно просто невозможно. Пример Украины это наглядно демонстрирует – экономика разрушена, инфраструктура разрушена, гуманитарная и социальная ситуация тяжелейшая», – подчеркнул Кобахидзе.

Он заметил, что значительная часть населения Украины не имеет доступа к основным коммунальным услугам – воде, электричеству и природному газу. Мир является необходимым условием для развития и экономического роста страны, отметил грузинский премьер.

9 октября газета Corriere della Sera писала, что, если европейские власти гарантируют ускоренное вступление Украины в Евросоюз, президент Украины Владимир Зеленский будет готов к прекращению огня без признания новых границ. Советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин 10 октября заявил, что информация СМИ о готовности Киева прекратить огонь по линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада не соответствует действительности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал от Украины сигналов о готовности прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Он отметил, что в СМИ много суждений и схоластики на этот счет, но каких-либо действий, как и прежде, никто не предпринимает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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