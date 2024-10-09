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Украина хочет провести мирный саммит с участием России в декабре 2024 года

Ведомости

Украина намерена провести мирный саммит с участием России в декабре 2024 г., сообщает Reuters со ссылкой на украинского посла в Турции Василия Боднаря.

Посол, однако, исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Москвой. Боднар также добавил, что Турция будет выступать в качестве посредника между странами для переговоров. По словам Боднаря, переговоры будут вестись через третьих лиц, исключая возможность озвучивания требований только российской стороны.

«Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядет и составит список шагов, которые можно предпринять для справедливого мира на Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка», – сказал Боднарь.

8 октября советница главы офиса президента Украины Дария Заривная сообщила, что второй саммит по установления мира на Украине, запланированный к проведению в ноябре 2024 г., не состоится. По ее словам, в Канаде 30-31 октября состоится последняя тематическая конференция по гуманитарным вопросам, после чего будет решаться вопрос с датой проведения второго саммита.

15 июля на пресс-конференции Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на саммите по установлению мира на Украине, который планируется к проведению в ноябре. В конце августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии, если на нем, как и на первом саммите, будет продвигаться безальтернативная для России «формула мира» Владимира Зеленского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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