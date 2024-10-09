Украина хочет провести мирный саммит с участием России в декабре 2024 года
Украина намерена провести мирный саммит с участием России в декабре 2024 г., сообщает Reuters со ссылкой на украинского посла в Турции Василия Боднаря.
Посол, однако, исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Москвой. Боднар также добавил, что Турция будет выступать в качестве посредника между странами для переговоров. По словам Боднаря, переговоры будут вестись через третьих лиц, исключая возможность озвучивания требований только российской стороны.
«Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядет и составит список шагов, которые можно предпринять для справедливого мира на Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка», – сказал Боднарь.
8 октября советница главы офиса президента Украины Дария Заривная сообщила, что второй саммит по установления мира на Украине, запланированный к проведению в ноябре 2024 г., не состоится. По ее словам, в Канаде 30-31 октября состоится последняя тематическая конференция по гуманитарным вопросам, после чего будет решаться вопрос с датой проведения второго саммита.
15 июля на пресс-конференции Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на саммите по установлению мира на Украине, который планируется к проведению в ноябре. В конце августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии, если на нем, как и на первом саммите, будет продвигаться безальтернативная для России «формула мира» Владимира Зеленского.