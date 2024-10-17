Боррель обвинил власти Израиля в атаке на ООН

10 октября двое миротворцев ООН были ранены в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане в Накуре, сообщал телеканал Al Jazeera. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана. МИД РФ потребовал воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, «выполняющих миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета Безопасности ООН».