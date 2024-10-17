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Боррель обвинил власти Израиля в атаке на ООН

Ведомости

Власти Израиля атакуют систему ООН. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель по прибытии на саммит в Брюсселе.​​​​​

«Израильское правительство атакует ООН по всем фронтам: [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш воспринимается как антисемит, БАПОР считают террористической организацией и собираются запретить ему действовать на израильских территориях, вся система ООН находится под атакой», – подчеркнул Боррель.

Он выразил надежду, что лидеры стран ЕС серьезно отнесутся к вопросу и осудят атаки Израиля на персонал международной организации на Ближнем Востоке.

2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата, сейчас ему запрещен въезд в страну. По его словам, любой, кто «не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю».

10 октября двое миротворцев ООН были ранены в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане в Накуре, сообщал телеканал Al Jazeera. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана. МИД РФ потребовал воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, «выполняющих миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета Безопасности ООН».

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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