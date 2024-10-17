Боррель обвинил власти Израиля в атаке на ООН
Власти Израиля атакуют систему ООН. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель по прибытии на саммит в Брюсселе.
«Израильское правительство атакует ООН по всем фронтам: [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш воспринимается как антисемит, БАПОР считают террористической организацией и собираются запретить ему действовать на израильских территориях, вся система ООН находится под атакой», – подчеркнул Боррель.
Он выразил надежду, что лидеры стран ЕС серьезно отнесутся к вопросу и осудят атаки Израиля на персонал международной организации на Ближнем Востоке.
2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата, сейчас ему запрещен въезд в страну. По его словам, любой, кто «не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю».
10 октября двое миротворцев ООН были ранены в результате израильского обстрела сторожевой башни на главной базе Временных сил организации в Ливане в Накуре, сообщал телеканал Al Jazeera. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три позиции, занимаемые миротворцами ООН на юге Ливана. МИД РФ потребовал воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, «выполняющих миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета Безопасности ООН».
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.