Посольство РФ: Британия прикрывает доставку вооружений для ВСУ по Черному морю
Великобритания прикрывается темой защиты зернового коридора для поставок вооруженным силам Украины (ВСУ) по Черному морю. Об этом сообщило посольство России в Лондоне, пишет ТАСС со ссылкой на текст заявления.
В посольстве пояснили, что британские власти заявляют о якобы наращивании российских ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что приводит к задержкам доставки продовольствия для нужд Палестины и поставок зерна странам Глобального Юга.
«Это, в общем-то, саморазоблачение. Раскручивание данной темы, по существу, подтверждает вовлеченность западных стран в поставки вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам», – говорится в заявлении.
Анонсирование новых расходов Лондона и его партнеров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены не для защиты зернового коридора, а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путем, считают в посольстве.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Российские власти неоднократно заявляли, что Киев использует зерновой коридор в боевых целях. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин писал у себя в Telegram-канале, что Украина использовала черноморский коридор для «прикрытия террористических атак киевского режима». Он отметил, что атака на Крымский мост 17 июля была также совершена «под прикрытием зернового коридора безопасности».
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. российские власти объявили о приостановке участия в сделке.