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Кобахидзе призвал Зурабишвили доказать возможную фальсификацию выборов

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиционных партий, которые заявили о фальсификации выборов в парламент, должны дать показания прокуратуре и предоставить факты, подтверждающие их заявления, иначе они будут признаны ложными. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Если они не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что по отношению к выборам они делали ложные заявления», – подчеркнул Кобахидзе (цитата по «РИА Новости»).

30 октября Генеральная прокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос из-за ее заявлений о фальсификации парламентских выборов. Прокуратура изучит факты, озвученные президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. В рамках расследования будут опрошены лица, которые могут располагать информацией о возможной фальсификации выборов, отметили в ведомстве.

29 октября Центризбирком Грузии обратился в Генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить заявление Зурабишвили и других лиц, утверждающих, что результаты выборов в парламент были сфальсифицированы. В комиссии выразили готовность сотрудничать со следствием и предоставлять необходимую для расследования информацию.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего проголосовали 2 млн избирателей. По итогам парламентских выборов «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. Таким образом, партия получает 89 из 150 мандатов. Зурабишвили не признала результаты голосования и призвала граждан выходить на митинг, который состоялся 28 октября. Президент Грузии отмечала, что у нее нет доказательств какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но назвала «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Кремль опроверг ее заявления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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