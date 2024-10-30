Кобахидзе призвал Зурабишвили доказать возможную фальсификацию выборов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиционных партий, которые заявили о фальсификации выборов в парламент, должны дать показания прокуратуре и предоставить факты, подтверждающие их заявления, иначе они будут признаны ложными. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Если они не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что по отношению к выборам они делали ложные заявления», – подчеркнул Кобахидзе (цитата по «РИА Новости»).
30 октября Генеральная прокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос из-за ее заявлений о фальсификации парламентских выборов. Прокуратура изучит факты, озвученные президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. В рамках расследования будут опрошены лица, которые могут располагать информацией о возможной фальсификации выборов, отметили в ведомстве.
29 октября Центризбирком Грузии обратился в Генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить заявление Зурабишвили и других лиц, утверждающих, что результаты выборов в парламент были сфальсифицированы. В комиссии выразили готовность сотрудничать со следствием и предоставлять необходимую для расследования информацию.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего проголосовали 2 млн избирателей. По итогам парламентских выборов «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. Таким образом, партия получает 89 из 150 мандатов. Зурабишвили не признала результаты голосования и призвала граждан выходить на митинг, который состоялся 28 октября. Президент Грузии отмечала, что у нее нет доказательств какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но назвала «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Кремль опроверг ее заявления.