Эрдоган списал долг Киргизии перед Турцией в обмен на помощь с экологией

28 октября «Ведомости» писали о визите Эрдогана на саммит БРИКС в Казани, прошедшем с 22 по 24 октября. После, на заседании кабинета министров в Анкаре, президент заявил, что развитие отношений Турции с объединением БРИКС в различных сферах будет отвечать ее интересам. Одновременно Турция является союзником НАТО и стремится стать членом ЕС. Эрдоган объяснил это желанием Анкары занять свое место в мировой геополитической системе.