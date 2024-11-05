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Эрдоган списал долг Киргизии перед Турцией в обмен на помощь с экологией

Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил о решении Турции списать внешний долг страны в размере $62,3 млн. Заявление было сделано в рамках пресс-конференции в Бишкеке по итогам двусторонних переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, находящимся в республике с госвизитом, передает Tazabek.

«Я хочу выразить благодарность президенту Эрдогану за принятие решения о списании внешнего долга Киргизии перед Турцией», – сказал Жапаров.

Турция обнулила задолженность государства в обмен на проекты «зеленой» экономики. Ранее Германия также списала $14 млн внешнего долга в обмен на реализацию «зеленых» инициатив.

По данным службы информационной политики администрации президента Киргизии, Бишкек при этом еще останется должен Анкаре $58,8 млн из $100 млн кредитных средств, заимствованных у страны с 2012 по 2015 гг. на реализацию социально-экономических проектов в государстве.

Визит Эрдогана в Киргизию продлится до 6 ноября. 6 ноября турецкий лидер примет участие в саммите лидеров Организации тюркских государств.

28 октября «Ведомости» писали о визите Эрдогана на саммит БРИКС в Казани, прошедшем с 22 по 24 октября. После, на заседании кабинета министров в Анкаре, президент заявил, что развитие отношений Турции с объединением БРИКС в различных сферах будет отвечать ее интересам. Одновременно Турция является союзником НАТО и стремится стать членом ЕС. Эрдоган объяснил это желанием Анкары занять свое место в мировой геополитической системе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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