Эрдоган списал долг Киргизии перед Турцией в обмен на помощь с экологией
Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил о решении Турции списать внешний долг страны в размере $62,3 млн. Заявление было сделано в рамках пресс-конференции в Бишкеке по итогам двусторонних переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, находящимся в республике с госвизитом, передает Tazabek.
«Я хочу выразить благодарность президенту Эрдогану за принятие решения о списании внешнего долга Киргизии перед Турцией», – сказал Жапаров.
Турция обнулила задолженность государства в обмен на проекты «зеленой» экономики. Ранее Германия также списала $14 млн внешнего долга в обмен на реализацию «зеленых» инициатив.
По данным службы информационной политики администрации президента Киргизии, Бишкек при этом еще останется должен Анкаре $58,8 млн из $100 млн кредитных средств, заимствованных у страны с 2012 по 2015 гг. на реализацию социально-экономических проектов в государстве.
Визит Эрдогана в Киргизию продлится до 6 ноября. 6 ноября турецкий лидер примет участие в саммите лидеров Организации тюркских государств.
28 октября «Ведомости» писали о визите Эрдогана на саммит БРИКС в Казани, прошедшем с 22 по 24 октября. После, на заседании кабинета министров в Анкаре, президент заявил, что развитие отношений Турции с объединением БРИКС в различных сферах будет отвечать ее интересам. Одновременно Турция является союзником НАТО и стремится стать членом ЕС. Эрдоган объяснил это желанием Анкары занять свое место в мировой геополитической системе.