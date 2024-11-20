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Досрочные президентские выборы в Абхазии могут пройти до 19 февраля

Ведомости

Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти до 19 февраля, а также – либо 15, либо 16 февраля 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на слова члена местного ЦИК.

Информацию подтвердил «Ведомостям» депутат Народного собрания Абхазии, член комитета по государственно-правовой политике Инар Гицба.

В частности, собеседник рассказал, что выборы должны пройти в трехмесячный срок со дня ухода президента в отставку. 19 ноября экс-президент Аслан Бжания подал в отставку и парламент принял ее. Таким образом, так как выборы в Абхазии всегда проводятся в выходные дни, это может быть либо суббота, 15 февраля, либо воскресенье, 16 февраля, заключил собеседник агентства.

После отставки Бжании исполняющим обязанности президента Абхазии был назначен действующий вице-президент Бадра Гунба. Как уточнял 19 ноября «Интерфакс» со ссылкой на слова депутата народного собрания Левона Галустяна, точную дату проведения выборов президента Абхазии назначит парламент республики. Это может случиться уже на следующей неделе после консультаций с ЦИК республики.

Отставка Бжании связана с протестами. Акции протеста в столице Абхазии начались неделю назад. 15 ноября сторонники оппозиции прорвались в комплекс правительственных зданий и захватили его, потребовав отставки Бжании. Президент покинул Сухум, но остался в республике. 16 ноября Бжания выразил готовность уйти в отставку, но при условии ухода оппозиции из правительственного комплекса, а также анонсировал свое участие в президентских выборах 2025 г.

Поводом для волнений в Сухуме стало намерение властей принять новое инвестиционное соглашение с Россией, которое предполагает льготы для российских компаний в области недвижимости. Это вызывает недовольство значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов. Оппозиция во время акций протеста в Сухуме называла инвестсоглашение сговором олигархов по обе стороны границы, но при этом заявляла, что протесты не являются антироссийскими. Соглашение должны были ратифицировать 15 ноября, но беспорядки сорвали процедуру. После захвата правительственного комплекса власти пообещали отозвать инвестиционное соглашение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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