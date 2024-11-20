Досрочные президентские выборы в Абхазии могут пройти до 19 февраля

Поводом для волнений в Сухуме стало намерение властей принять новое инвестиционное соглашение с Россией, которое предполагает льготы для российских компаний в области недвижимости. Это вызывает недовольство значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов. Оппозиция во время акций протеста в Сухуме называла инвестсоглашение сговором олигархов по обе стороны границы, но при этом заявляла, что протесты не являются антироссийскими. Соглашение должны были ратифицировать 15 ноября, но беспорядки сорвали процедуру. После захвата правительственного комплекса власти пообещали отозвать инвестиционное соглашение.