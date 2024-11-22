Al Mayadeen: военная база США в Сирии подверглась ракетному удару
По военной базе США в Сирии был нанесен ракетный удар, сообщает телеканал Al Mayadeen. Утверждается, что она расположена в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.
«Ракета упала на склад материально-технического обеспечения на северной окраине американской базы», – заявил корреспондент телеканала.
Сирия считает военное присутствие США незаконным. Американские базы на территории страны периодически подвергаются обстрелам. 8 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует обсудить с Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии.