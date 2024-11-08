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Эрдоган планирует обсудить с Трампом вывод войск США из Сирии

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США, вывод американских войск из Сирии. Об этом Эрдоган сообщил журналистам, передает агентство Anadolu.

«В новом периоде мы, как и раньше, продолжим переговоры с Дональдом Трампом и обсудим, как мы будем формировать развитие событий на Ближнем Востоке. <…> Например, мы оценим вопрос вывода войск США из Сирии», – ответил Эрдоган на вопрос, как результаты прошедших американских выборов повлияют на Ближний Восток.

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г., из-за чего в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. В 2012 г. Турция поддержала вооруженную оппозицию Сирии, и страны разорвали дипотношения.

В конце августа 2024 г. президент Сирии Башар Асад во время своего выступления перед новым созывом народного совета (парламента) заявил, что посредники – Россия, Иран и Ирак – предприняли попытки примирения Сирии и Турции, но никакого прогресса по данной инициативе нет.

В мае пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов сообщил, что американская администрация не планирует выводить войска из Сирии, писало агентство ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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