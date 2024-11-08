Эрдоган планирует обсудить с Трампом вывод войск США из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США, вывод американских войск из Сирии. Об этом Эрдоган сообщил журналистам, передает агентство Anadolu.
«В новом периоде мы, как и раньше, продолжим переговоры с Дональдом Трампом и обсудим, как мы будем формировать развитие событий на Ближнем Востоке. <…> Например, мы оценим вопрос вывода войск США из Сирии», – ответил Эрдоган на вопрос, как результаты прошедших американских выборов повлияют на Ближний Восток.
Отношения между Анкарой и Дамаском обострились на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г., из-за чего в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. В 2012 г. Турция поддержала вооруженную оппозицию Сирии, и страны разорвали дипотношения.
В конце августа 2024 г. президент Сирии Башар Асад во время своего выступления перед новым созывом народного совета (парламента) заявил, что посредники – Россия, Иран и Ирак – предприняли попытки примирения Сирии и Турции, но никакого прогресса по данной инициативе нет.
В мае пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов сообщил, что американская администрация не планирует выводить войска из Сирии, писало агентство ТАСС.