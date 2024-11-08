Эрдоган планирует обсудить с Трампом вывод войск США из Сирии

«В новом периоде мы, как и раньше, продолжим переговоры с Дональдом Трампом и обсудим, как мы будем формировать развитие событий на Ближнем Востоке. <…> Например, мы оценим вопрос вывода войск США из Сирии», – ответил Эрдоган на вопрос, как результаты прошедших американских выборов повлияют на Ближний Восток.