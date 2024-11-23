Шлосберга отпустили из полиции после задержания в аэропорту Пскова

Дела об административных правонарушениях в отношении Шлосберга поступили в суд 27 сентября 2023 г. и 22 ноября 2023 г. В соответствии с составленными Роскомнадзором протоколами экс-глава псковского «Яблока» опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без плашки иноагента (о том, что материал произведен и распространен лицом, внесенным Минюстом РФ в соответствующий реестр). По мнению ведомства, это «приводит к нарушению прав и свобод человека на получение полной и достоверной информации о ее распространителе».