Шлосберга отпустили из полиции после задержания в аэропорту Пскова

Шлосберга отпустили из полиции после задержания в аэропорту ПсковаРыбаков уточнил «Ведомостям», что оно связано с уголовным делом против политика
В аэропорту Пскова задержали заместителя председателя партии «Яблока» Льва Шлосберга
«Сегодня около 10 утра заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг был задержан в аэропорту Пскова по возращению из Москвы и доставлен в линейный отдел полиции на территории аэропорта. Позже его отпустили, изъяв технику. Подробности уточняются, – говорится в сообщении.
Председатель партии Николай Рыбаков подтвердил «Ведомостям» информацию о задержании Шлосберга. Он уточнил, что оно связано с уголовным делом против политика. Решения суда по административным делам о нарушении порядка деятельности иноагента будут обжалованы, напомнил он.
2 октября управление Следственного комитета (СК) России по Псковской области сообщило, что в отношении Шлосберга возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
18 октября стало известно, что в офисе псковского отделения партии прошел обыск, связанный с уголовным делом в отношении зампредседателя партии. Там рассказали также, что первые обыски по этому делу прошли 2 октября рано утром. Силовики обыскали квартиру Шлосберга и его супруги Жанны, а также квартиру его 95-летнего отца Марка Наумовича. Вину в инкриминируемом ему преступлении Шлосберг не признал.
Дела об административных правонарушениях в отношении Шлосберга поступили в суд 27 сентября 2023 г. и 22 ноября 2023 г. В соответствии с составленными Роскомнадзором протоколами экс-глава псковского «Яблока» опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без плашки иноагента (о том, что материал произведен и распространен лицом, внесенным Минюстом РФ в соответствующий реестр). По мнению ведомства, это «приводит к нарушению прав и свобод человека на получение полной и достоверной информации о ее распространителе».