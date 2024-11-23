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Шлосберга отпустили из полиции после задержания в аэропорту Пскова

Рыбаков уточнил «Ведомостям», что оно связано с уголовным делом против политика
Ведомости

В аэропорту Пскова задержали заместителя председателя партии «Яблока» Льва Шлосберга (считается в России иноагентом), политика уже отпустили, сообщила пресс-служба партии.

«Сегодня около 10 утра заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг был задержан в аэропорту Пскова по возращению из Москвы и доставлен в линейный отдел полиции на территории аэропорта. Позже его отпустили, изъяв технику. Подробности уточняются, – говорится в сообщении.

Председатель партии Николай Рыбаков подтвердил «Ведомостям» информацию о задержании Шлосберга. Он уточнил, что оно связано с уголовным делом против политика. Решения суда по административным делам о нарушении порядка деятельности иноагента будут обжалованы, напомнил он.

2 октября управление Следственного комитета (СК) России по Псковской области сообщило, что в отношении Шлосберга возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

18 октября стало известно, что в офисе псковского отделения партии прошел обыск, связанный с уголовным делом в отношении зампредседателя партии. Там рассказали также, что первые обыски по этому делу прошли 2 октября рано утром. Силовики обыскали квартиру Шлосберга и его супруги Жанны, а также квартиру его 95-летнего отца Марка Наумовича. Вину в инкриминируемом ему преступлении Шлосберг не признал.

Дела об административных правонарушениях в отношении Шлосберга поступили в суд 27 сентября 2023 г. и 22 ноября 2023 г. В соответствии с составленными Роскомнадзором протоколами экс-глава псковского «Яблока» опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без плашки иноагента (о том, что материал произведен и распространен лицом, внесенным Минюстом РФ в соответствующий реестр). По мнению ведомства, это «приводит к нарушению прав и свобод человека на получение полной и достоверной информации о ее распространителе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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