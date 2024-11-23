Петро обещает арестовать Нетаньяху в случае прибытия в Колумбию

21 ноября МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Израильские власти осудили решение МУСа об аресте Нетаньяху и Галанта. В канцелярии Нетаньяху назвали ордер «антисемитским решением». Президент Израиля Ицхак Герцог также раскритиковал решение МУСа по аресту израильских политиков.