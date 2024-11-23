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Петро обещает арестовать Нетаньяху в случае прибытия в Колумбию

Ведомости

Колумбийские правоохранители арестуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае прибытия в республику. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы уважаем решение Международного уголовного суда (МУС). Если Нетаньяху и его министр обороны (речь о бывшем министре обороны Израиля Йоаве Галанте) посетят Колумбию, мы их арестуем», – сказал он (цитата по ТАСС).

21 ноября МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Израильские власти осудили решение МУСа об аресте Нетаньяху и Галанта. В канцелярии Нетаньяху назвали ордер «антисемитским решением». Президент Израиля Ицхак Герцог также раскритиковал решение МУСа по аресту израильских политиков.

О готовности арестовать Нетаньяху и Галанта объявили Канада, Великобритания, Нидерланды и др. Представители Республиканской партии в США на фоне подобных заявлений пригрозили ответными мерами своим союзникам.

23 ноября сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что США стоит ввести санкции против тех союзников, которые арестуют премьера Израиля в своей стране. Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон и вовсе допустил вторжение в Нидерланды, где находится МУС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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