Петро обещает арестовать Нетаньяху в случае прибытия в Колумбию
Колумбийские правоохранители арестуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае прибытия в республику. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Мы уважаем решение Международного уголовного суда (МУС). Если Нетаньяху и его министр обороны (речь о бывшем министре обороны Израиля Йоаве Галанте) посетят Колумбию, мы их арестуем», – сказал он (цитата по ТАСС).
21 ноября МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Израильские власти осудили решение МУСа об аресте Нетаньяху и Галанта. В канцелярии Нетаньяху назвали ордер «антисемитским решением». Президент Израиля Ицхак Герцог также раскритиковал решение МУСа по аресту израильских политиков.
О готовности арестовать Нетаньяху и Галанта объявили Канада, Великобритания, Нидерланды и др. Представители Республиканской партии в США на фоне подобных заявлений пригрозили ответными мерами своим союзникам.
23 ноября сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что США стоит ввести санкции против тех союзников, которые арестуют премьера Израиля в своей стране. Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон и вовсе допустил вторжение в Нидерланды, где находится МУС.