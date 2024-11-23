Шлосберг назвал причину своего задержания в аэропорту Пскова
Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг
Шлосберг был задержан в аэропорту Пскова около 10:00, после чего его отпустили из отдела полиции, но изъяли технику, сообщала пресс-служба партии. Председатель партии Николай Рыбаков уточнил «Ведомостям», что задержание было связано с уголовным делом против Шлосберга.
Сам политик пояснил, что его ждали у трапа самолета в аэропорту Пскова, куда он вернулся после заседания федерального политкомитета «Яблока» в Москве.
По данным Шлосберга, 22 ноября судья Псковского городского суда дала санкцию на личный обыск, поэтому его ноутбук и телефон «пополнили коллекцию следователя».
Дела об административных правонарушениях в отношении Шлосберга поступили в суд осенью 2023 г. По информации Роскомнадзора, политик опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без плашки иноагента (о том, что материал произведен и распространен лицом, внесенным Минюстом РФ в соответствующий реестр). Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ и назначил ему два административных штрафа в размере 30 000 руб. каждый.
2 октября текущего года управление Следственного комитета (СК) России по Псковской области сообщило, что в отношении Шлосберга возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). В тот же день силовики обыскали квартиру Шлосберга и его супруги Жанны, а также квартиру его 95-летнего отца Марка Наумовича. Вину в инкриминируемом ему преступлении Шлосберг не признал. Позднее в офисе псковского отделения партии прошел обыск, связанный с уголовным делом в отношении зампредседателя партии.
За нарушение порядка деятельности иноагента, если оно совершено после привлечения к административной ответственности по ч.ч. 2-9 ст. 19.34 два раза в течение одного года, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы. Шлосберг говорил «Ведомостям», что не видит основания для возбуждения уголовного дела.