Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Шлосберг назвал причину своего задержания в аэропорту Пскова

Ведомости

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (считается в России иноагентом), задержанный утром 23 ноября в аэропорту Пскова, объяснил свое задержание делом о «потерянной плашке» иноагента. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Шлосберг был задержан в аэропорту Пскова около 10:00, после чего его отпустили из отдела полиции, но изъяли технику, сообщала пресс-служба партии. Председатель партии Николай Рыбаков уточнил «Ведомостям», что задержание было связано с уголовным делом против Шлосберга. 

Сам политик пояснил, что его ждали у трапа самолета в аэропорту Пскова, куда он вернулся после заседания федерального политкомитета «Яблока» в Москве.

По данным Шлосберга, 22 ноября судья Псковского городского суда дала санкцию на личный обыск, поэтому его ноутбук и телефон «пополнили коллекцию следователя».

Дела об административных правонарушениях в отношении Шлосберга поступили в суд осенью 2023 г. По информации Роскомнадзора, политик опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без плашки иноагента (о том, что материал произведен и распространен лицом, внесенным Минюстом РФ в соответствующий реестр). Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ и назначил ему два административных штрафа в размере 30 000 руб. каждый.

2 октября текущего года управление Следственного комитета (СК) России по Псковской области сообщило, что в отношении Шлосберга возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). В тот же день силовики обыскали квартиру Шлосберга и его супруги Жанны, а также квартиру его 95-летнего отца Марка Наумовича. Вину в инкриминируемом ему преступлении Шлосберг не признал. Позднее в офисе псковского отделения партии прошел обыск, связанный с уголовным делом в отношении зампредседателя партии. 

За нарушение порядка деятельности иноагента, если оно совершено после привлечения к административной ответственности по ч.ч. 2-9 ст. 19.34 два раза в течение одного года, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы. Шлосберг говорил «Ведомостям», что не видит основания для возбуждения уголовного дела.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных