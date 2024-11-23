Шлосберг назвал причину своего задержания в аэропорту Пскова

Дела об административных правонарушениях в отношении Шлосберга поступили в суд осенью 2023 г. По информации Роскомнадзора, политик опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без плашки иноагента (о том, что материал произведен и распространен лицом, внесенным Минюстом РФ в соответствующий реестр). Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ и назначил ему два административных штрафа в размере 30 000 руб. каждый.