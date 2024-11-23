Reuters: Киев потерял контроль над 40% занятой территории Курской области
Украина потеряла более 40% территории в Курской области России, захваченной с 6 августа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского военного из генштаба ВСУ.
«В лучшем случае мы контролировали около 1376 кв. км, сейчас, конечно, эта территория меньше. Контратаки [России] усиливаются», – сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что ВСУ будут удерживать территорию «до тех пор, пока это будет оправдано с военной точки зрения».
Боевые действия между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция должна была отвлечь ВС РФ с других направлений фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта.
Согласно сводкам Минобороны РФ, боевые действия ведутся в основном в Суджанском районе. Ряд населенных пунктов региона были закрыты на въезд. За сутки 23 ноября ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, боевые машины пехоты Marder и CV-90 и другую технику.
По данным Главного управления МЧС по Курской области на 28 октября, территории покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.