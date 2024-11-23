Reuters: Киев потерял контроль над 40% занятой территории Курской области

Боевые действия между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция должна была отвлечь ВС РФ с других направлений фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта.