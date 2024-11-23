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Reuters: Киев потерял контроль над 40% занятой территории Курской области

Ведомости

Украина потеряла более 40% территории в Курской области России, захваченной с 6 августа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского военного из генштаба ВСУ.

«В лучшем случае мы контролировали около 1376 кв. км, сейчас, конечно, эта территория меньше. Контратаки [России] усиливаются», – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что ВСУ будут удерживать территорию «до тех пор, пока это будет оправдано с военной точки зрения».

Боевые действия между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция должна была отвлечь ВС РФ с других направлений фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта.

Согласно сводкам Минобороны РФ, боевые действия ведутся в основном в Суджанском районе. Ряд населенных пунктов региона были закрыты на въезд. За сутки 23 ноября ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, боевые машины пехоты Marder и CV-90 и другую технику.

По данным Главного управления МЧС по Курской области на 28 октября, территории покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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