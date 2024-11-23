ЦАХАЛ проверяет информацию о гибели заложницы на севере Газы
Израильские военные не подтвердили сообщение «Хамаса» о гибели одной из заложниц в секторе Газа, отметив, что информация проверяется. Заявление Армии обороны страны опубликовано в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что ЦАХАЛ поддерживает контакты с семьей заложницы, информируя их о развитии ситуации.
Израиль обвинил «Хамас» в психологическом терроре и призвал граждан не распространять неподтвержденную информацию.
О гибели заложницы на севере анклава сообщил официальный представитель военного крыла «Хамаса», группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда. Он утверждает, что еще одна женщина находится в опасности. Позднее Убайда также опубликовал в своем Telegram-канале фото, которое подписал как «Новая жертва Нетаньяху».
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной после событий 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» напали на Израиль и захватили около 250 человек. Около 1200 человек были убиты.