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NYT: Трамп собрал команды для возмездия, успокоения рынков и сокращения кабмина

Ведомости

Последняя волна назначений в кабинет министров избранного президента Дональда Трампа завершила формирование единой, лояльной, управляемой администрации. Если вникнуть в суть, то внутри него можно обнаружить как минимум три различные фракции, пишет The New York Times.

Есть «команда возмездия», которой предстоит «разнести в клочья» министерство юстиции, разведывательные службы и министерство обороны и всех, кто участвовал в уголовном преследовании Трампа.

Есть и команда по «успокоению рынков», которую, как надеется Трамп, возглавит Скотт Бессент, миллиардер с Уолл-стрит, которого Трамп выбрал на пост министра финансов. Бессент умеет «на словах» следовать идеологии MAGA (Make America Great Again, «Сделать Америку снова великой» – слоган и политическое движение, которые Трамп популяризировал во время своих президентских кампаний в 2016 г. и в 2024 г.) о дерегулировании и снижении налогов, но, скорее всего, постарается сделать так, чтобы самые экстремальные решения Трампа, такие как вызывающие инфляцию тарифы на иностранные товары, не привели к окончанию послевыборного взлета фондового рынка.

А еще есть «команда по сокращению правительства», возглавляемая Илоном Маском и Вивеком Рамасвами. Они хотят срезать, по словам Маска, «как минимум» $2 трлн из годового федерального бюджета. Общий федеральный бюджет на 2024 финансовый год составил $6,75 трлн.

Как эти миссии будут сочетаться и где они могут вступить в противоречие – одна из самых больших неизвестных для будущей администрации, отмечает издание.

24 ноября конгрессмен от штата Флорида Майкл Уолтц сообщил телеканалу Fox News, что урегулирование украинского конфликта станет одной из первоочередных задач будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации в январе. Конгрессмен добавил, что страны Европы должны стать «ключевой частью» переговорного процесса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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