NYT: Трамп собрал команды для возмездия, успокоения рынков и сокращения кабмина

Есть и команда по «успокоению рынков», которую, как надеется Трамп, возглавит Скотт Бессент, миллиардер с Уолл-стрит, которого Трамп выбрал на пост министра финансов. Бессент умеет «на словах» следовать идеологии MAGA (Make America Great Again, «Сделать Америку снова великой» – слоган и политическое движение, которые Трамп популяризировал во время своих президентских кампаний в 2016 г. и в 2024 г.) о дерегулировании и снижении налогов, но, скорее всего, постарается сделать так, чтобы самые экстремальные решения Трампа, такие как вызывающие инфляцию тарифы на иностранные товары, не привели к окончанию послевыборного взлета фондового рынка.