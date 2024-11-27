Силы ПВО уничтожили 22 беспилотника над российскими регионами
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Над Ростовской областью сбили 10 беспилотников, над Белгородской – семь. Еще два БПЛА были уничтожены в небе над Воронежской областью, и по одному – над территориями Курского, Брянского и Смоленского регионов.
В ночь на 26 ноября силы ПВО уничтожили и перехватили 39 украинских БПЛА самолетного типа, передавало оборонное ведомство. Большинство из них (24) были сбиты над Ростовской областью.
После начала РФ спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно пытаются атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях введен средний уровень реагирования.