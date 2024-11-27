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Силы ПВО уничтожили 22 беспилотника над российскими регионами

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Над Ростовской областью сбили 10 беспилотников, над Белгородской – семь. Еще два БПЛА были уничтожены в небе над Воронежской областью, и по одному – над территориями Курского, Брянского и Смоленского регионов.

В ночь на 26 ноября силы ПВО уничтожили и перехватили 39 украинских БПЛА самолетного типа, передавало оборонное ведомство. Большинство из них (24) были сбиты над Ростовской областью.

После начала РФ спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно пытаются атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях введен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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