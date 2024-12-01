Безуглая заявила о росте риска потери территорий из-за перестановок в ВСУ

22 сентября украинское командование сняло с должности командира обороняющейся в Угледаре 72-й механизированной бригады Ивана Винника за десять дней до объявления Минобороны РФ о взятии города. Тогда депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.