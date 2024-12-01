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Безуглая заявила о росте риска потери территорий из-за перестановок в ВСУ

Ведомости

Перестановки в вооруженных силах Украины (ВСУ) увеличили риск потери подконтрольных Киеву территорий, заявила народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Риск потерять Донецкую область до инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа вырос в разы», – написала она в Telegram. По ее мнению, вызов боевых командиров в Киев на небоевые должности провоцирует «управленческий вакуум» на фронте.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Это произошло после увольнения с этой должности Александра Павлюка. Также украинский президент назначил Олега Апостола новым замглавкома ВСУ Александра Сырского, а командира 93-й бригады полковника Павла Палису – заместителем главы своего офиса Андрея Ермака.

22 сентября украинское командование сняло с должности командира обороняющейся в Угледаре 72-й механизированной бригады Ивана Винника за десять дней до объявления Минобороны РФ о взятии города. Тогда депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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