Безуглая заявила о росте риска потери территорий из-за перестановок в ВСУ
Перестановки в вооруженных силах Украины (ВСУ) увеличили риск потери подконтрольных Киеву территорий, заявила народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Риск потерять Донецкую область до инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа вырос в разы», – написала она в Telegram. По ее мнению, вызов боевых командиров в Киев на небоевые должности провоцирует «управленческий вакуум» на фронте.
29 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Это произошло после увольнения с этой должности Александра Павлюка. Также украинский президент назначил Олега Апостола новым замглавкома ВСУ Александра Сырского, а командира 93-й бригады полковника Павла Палису – заместителем главы своего офиса Андрея Ермака.
22 сентября украинское командование сняло с должности командира обороняющейся в Угледаре 72-й механизированной бригады Ивана Винника за десять дней до объявления Минобороны РФ о взятии города. Тогда депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.